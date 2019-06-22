Son Dakika Haberleri: ALS hastalarına boğaz turu morali
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ALS hastalarına boğaz turu morali

17 dakika önce

ALS MNH Derneği, 21 Haziran Dünya ALS Günü'nde ALS hastaları için boğaz turu düzenledi.

ALS hastalarına boğaz turu morali, System.String[]
ALS MNH Derneği, 21 Haziran Dünya ALS Günü'nde ALS hastaları için boğaz turu düzenledi.

ALS (amyotrofik lateral skleroz) hastalığıyla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleşen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürlüğü ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun da destek verdiği gezi, geleneksel olarak her 21 Haziran'da düzenleniyor ve ALS hastaları için büyük moral oluyor.

Boğaz turuna İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürü Yakup Güler, Dernek Başkanı İsmail Gökçek'in yanı sıra 250'nin üzerinde ALS hastaları ve yakınları katıldı.

Vapurda düzenlene eğlenceye ALS hastalığı ile yıllardır mücadele eden Kayserili bir ALS hastası da yer aldı ve hayatında ilk kez İstanbul Boğazı'nı gördü.

ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek, bu tura destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:28 Kaynak: İHA
İsmail Gökçek, Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor
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