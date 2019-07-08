ALS hastalığına dikkat çekmek için Belçika'dan Japonya'ya pedal çeviriyor
1 saat önce
Bir çevre mühendisi olan 28 yaşındaki Belçikalı amatör bisikletçi Ignace Van den Broeck, olağan hayatına bir yılı aşkın süreyle ara vererek ülkesinden Japonya'ya uzanan bir bisiklet turuna çıkmış. Kendi imkanlarıyla yola çıkan Van den Broeck seyahatını ASL hastalığına adıyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:37
Bir çevre mühendisi olan 28 yaşındaki Belçikalı amatör bisikletçi İgnace Van den Broeck olağan hayatına bir yılı aşkın süreyle ara vererek ülkesinden Japonya'ya uzanan bir bisiklet turuna çıktı. Kendi imkanlarıyla yola düşen Van den Broeck seyahatını ASL hastalığına adıyor.
Nacho ismiyle anılan Belçikalı bisikletçi, 2018 Eylül'ünde Leoven kentindeki evinden başladığı yolcuğunu blogunda "Evimin kapısından çok fazla tecrübe ve zengin deneyimler yaşamak için Avrupa ve Asya'dan üzerinden bir yolculuğa çıkıyorum" sözleriyle anlatıyor.
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