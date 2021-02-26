ALS hastası adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

ALS hastası adam evinde ölü bulundu

26.02.2021 00:57
ALS hastası adam evinde ölü bulundu, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşularının 2 gündür haber alamadığı ALS hastası adam, merdivenle içeriye giren komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşularının 2 gündür haber alamadığı ALS hastası adam, merdivenle içeriye giren komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1162 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yalnız yaşayan ALS hastası 55 yaşındaki Ali Çakal isimli vatandaştan komşuları 2 gündür haber alamadı. Bunun üzerine endişelenerek Çakal'ın evine gelen komşuları, yaşlı adamın kapıyı açmaması üzerine balkonun önüne merdiven dayayarak içeri girdi. Balkondan içeriye giren komşuları Çakal'ın yatağında gözleri açık, hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Bunun üzerine komşuları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Çakal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın ölümü şüpheli olarak değerlendirilince adrese olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, Polis, Gebze, ALS, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ALS hastası adam evinde ölü bulundu - Son Dakika


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