ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek'ten Nihat Özdemir'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek'ten Nihat Özdemir'e ziyaret - Son Dakika Spor

ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek'ten Nihat Özdemir'e ziyaret

6 saat önce

ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e ziyarette bulundu.

ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek'ten Nihat Özdemir'e ziyaret, System.String[]

ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e ziyarette bulundu.

Federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirilen ziyarette, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile ALS MNH Derneği yöneticileri yer aldı.

ALS MNH Derneğini 2001'de kuran ve başkanlığını yürüten İsmail Gökçek'e çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileten Nihat Özdemir, İsmail Gökçek ile eşi Adalet Gökçek'e A Milli Takım forması da takdim etti.

İsmail Gökçek ise derneğe ve ALS hastalarına desteklerinden dolayı Nihat Özdemir'e teşekkür plaketi verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Melih Gökçek, Riva, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mehmet Demirkol, Seri ve Nzonzi'nin Galatasaray'dan ayrılacağını açıkladı
Mustafa Cengiz: VAR'dan önce Zorlu kayıtları açıklansın Galatasaray'ın Jesse Sekidika ile anlaştığı iddia edildi Beşiktaş, VAR kayıtları açıklanmazsa suç duyurusunda bulunacak

Son Dakika Haberleri
23:25 TFF'den Bursaspor'a kötü haber - Son Dakika Spor
23:20 Spor Toto Türkiye Tenis Ligi - Son Dakika Spor
23:11 Bursaspor'da destek gecesi iptal edildi - Son Dakika Spor
23:08 Basketbolda maçın ardından - Son Dakika Spor
22:55 Ioannis Sfairopoulos: "Anadolu Efes her anlamda bizden çok iyiydi" - Son Dakika Spor
22:20 Beşiktaş, VAR kayıtları açıklanmazsa suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika Spor
17:20 Diagne itiraf etti: Hocamın yakasına yapıştım - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 23:34:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek'ten Nihat Özdemir'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]