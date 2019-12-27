ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek'ten Nihat Özdemir'e ziyaret

ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.



ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i makamında ziyaret etti. TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu İsmail Erdem ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile ALS MNH Derneği yöneticileri yer aldı.



2001 yılında ALS MNH Derneği'ni kuran ve başkanlığını yapan İsmail Gökçek'e çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Nihat Özdemir, İsmail Gökçek ve eşi Adalet Gökçek'e A Milli Takım forması takdim etti.



İsmail Gökçek de derneğe ve ALS hastalarına desteklerinden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e teşekkür plaketi verdi. - İSTANBUL