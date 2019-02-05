Son Dakika Haberleri: ALS, SMA, MS gibi hastalıklar için araştırma komisyonu kurulacak

ALS, SMA, MS gibi hastalıklar için araştırma komisyonu kurulacak

1 saat önce

TBMM'de, ALS, SMA, MS ve DMD ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıkların, tedavi ve bakımlarında karşılaşılan zorluklar ile bu hastalıklara sahip kişiler ve yakınlarının yaşadıkları soruların çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

ALS, SMA, MS gibi hastalıklar için araştırma komisyonu kurulacak, System.String[]
TBMM'de, ALS, SMA, MS ve DMD ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıkların, tedavi ve bakımlarında karşılaşılan zorluklar ile bu hastalıklara sahip kişiler ve yakınlarının yaşadıkları soruların çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:55 

Ekonomi
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