Als, Sma ve Ms Hastaları İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kurulacak
10 dakika önce
TBMM'de, AK Parti milletvekillerinin hazırladığı önergeyle, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) hastaları için araştırma komisyonu kurulacak.
TBMM'de, AK Parti milletvekillerinin hazırladığı önergeyle, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) hastaları için araştırma komisyonu kurulacak.
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve bugün TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen önergeyle; ALS, SMA, MS ve henüz tedavisi tespit edilemeyen diğer hastalık türlerine ilişkin mevcut durumun tespit edilip, tedavi ve bakım yöntemlerinin belirlenmesi, hastaların ve yakınlarının problemlerine ilişkin çözüm yöntemlerinin geliştirilerek yaşam kalitelerinin artırılması, toplumda farkındalık oluşturulması ve uluslararası sağlık kuruluşları ile koordineli bir çalışma yürüterek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da geçtiğimiz gün, ALS Derneği'nin düzenlediği 'Yaşatmak için Adım At' kampanyasının cihaz dağıtım töreninde, ALS hastaları adına bir komisyon kurulması için adım atılacağını duyurmuştu. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:39 Kaynak: DHA
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