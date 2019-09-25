Alsacak Garı'nda "Son Buharlı" sergisi
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TCDD'de harekat memuru olarak çalışan fotoğraf sanatçısı Hakan Yaralı'nın çalışan son buharlı trenin seferlerini konu edinen "Son Buharlı" isimli fotoğraf sergisi, Alsancak Garı'nda açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:12 Kaynak: AA
TCDD'de harekat memuru olarak çalışan fotoğraf sanatçısı Hakan Yaralı'nın çalışan son buharlı trenin seferlerini konu edinen "Son Buharlı" isimli fotoğraf sergisi, Alsancak Garı'nda açıldı.
Aydın Kuyucak İstasyon Şefliğinde harekat memuru olarak çalışan 47 yaşındaki Yaralı'nın çektiği 35 fotoğrafın gösterime sunulduğu sergi için fotoğraflara konu olan 56548 numaralı buharlı tren de ziyarete açıldı.
Serginin 27 Eylül'e kadar gezilebileceği belirtildi.
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