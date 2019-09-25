Son Dakika Haberleri: Alsacak Garı'nda "Son Buharlı" sergisi
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Alsacak Garı'nda "Son Buharlı" sergisi

1 saat önce

TCDD'de harekat memuru olarak çalışan fotoğraf sanatçısı Hakan Yaralı'nın çalışan son buharlı trenin seferlerini konu edinen "Son Buharlı" isimli fotoğraf sergisi, Alsancak Garı'nda açıldı.

Alsacak Garı'nda

TCDD'de harekat memuru olarak çalışan fotoğraf sanatçısı Hakan Yaralı'nın çalışan son buharlı trenin seferlerini konu edinen "Son Buharlı" isimli fotoğraf sergisi, Alsancak Garı'nda açıldı.

Aydın Kuyucak İstasyon Şefliğinde harekat memuru olarak çalışan 47 yaşındaki Yaralı'nın çektiği 35 fotoğrafın gösterime sunulduğu sergi için fotoğraflara konu olan 56548 numaralı buharlı tren de ziyarete açıldı.

Serginin 27 Eylül'e kadar gezilebileceği belirtildi.

Kuyucak, Aydın, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:12 Kaynak: AA
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