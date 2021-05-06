Alsancak Stadı için Mustafa Denizli önerisi - Son Dakika

Alsancak Stadı için Mustafa Denizli önerisi

06.05.2021 12:00
Alsancak Stadı için Mustafa Denizli önerisi, System.String[]

İzmir futbolunun mabedi niteliğindeki Alsancak Stadı'nda yeniden inşaat çalışmaları devam ederken, stada isim verilmesi için kentin futbol dinamikleri harekete geçti.

İzmir futbolunun mabedi niteliğindeki Alsancak Stadı'nda yeniden inşaat çalışmaları devam ederken, stada isim verilmesi için kentin futbol dinamikleri harekete geçti.

2014 yılında depreme dayanıksız raporu alması nedeniyle kapatılarak 2015'te yıkılıp, aynı yerinde yeniden inşa edilen, yeni sezonda kapılarını açması beklenen Alsancak Stadı'na Türk futbol tarihine ismini altın harflerle yazdıran Mustafa Denizli adının verilmesi yeniden gündeme geldi. Daha önce 2017'de tarihi stada Mustafa Denizli'nin adının verilmesi önerisi yapılmış, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Altay'da Mustafa Hoca semboldür. Yakışır. Sol ayağı tartışılmaz zaten" ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Denizli ise "Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımı çok sıcak oldu. Duygulandım, gururlandım. Böyle bir şeyin düşünülmesi dahi insanı gururlandıran bir şey" demişti. Çeşme Alaçatı doğumlu 71 yaşındaki Mustafa Denizli, altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay'a 38 yıl aradan sonra geçen hafta teknik direktör olarak geri dönerek Altaylıların gönlünde taht kurdu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı şampiyon yapan tek teknik adam olan, A Milli Takım'a da 2000 Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek final oynatan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, futbolculuk yıllarında Alsancak Stadı'nda unutulmaz maçlar oynadı. Denizli, tarihi statta o dönemi yaşayanların hafızalarından silinmeyen goller attı. METİN OKTAY İSMİ DE ÖNERİLDİAlsancak Stadı için yapılan isim önerilerinden diğerinin ise Metin Oktay olduğu ifade edildi. Karşıyaka'da doğup futbola Damlacıkspor'da başlayan, daha sonra İzmirspor'dan transfer olduğu Galatasaray'da efsane olan, "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay'ın adının da Alsancak Stadı'nda yaşatılabileceği ifade edildi. Metin Oktay'ın daha çok Galatasaray'la özdeşleşmesi nedeniyle İzmir kulüpleri arasında Mustafa Denizli isminin ağırlık kazandığı kaydedildi. UEFA standartlarındaki Alsancak Stadı tamamlandığında 15 bin kapasiteli olacak.


- İzmir
Alsancak Stadı için Mustafa Denizli önerisi
Alsancak Stadı için Mustafa Denizli önerisi
Alsancak Stadı için Mustafa Denizli önerisi
Alsancak Stadı için Mustafa Denizli önerisi

Mustafa Denizli, Alsancak Stadı, Denizli, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Alsancak Stadı için Mustafa Denizli önerisi - Son Dakika Spor


Son Dakika

"Arda Turan'a aşıktım" diyen dizi oyuncusu Bahar Şahin, gönlünü Beşiktaşlı Dorukhan'a kaptırdı Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti 5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı 5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor

Son Dakika Haberleri
13:42 Ünlü dizi oyuncusu Bahar Şahin, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'le yeni aşka yelken açtı
13:32 Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim
13:28 Koronavirüsün bilinmeyen etkisi şaşkınlık yarattı: Ağız yapısı değişiyor, muayene yaptırın
13:04 İkinci Avrupa Süper Ligi vakası İtalya'da yaşandı! Yayın gelirlerini artırmak amacıyla alt lig takımları turnuvadan atıldı
12:50 Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti
12:35 5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı
12:33 MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi
12:32 WhatsApp'tan gelen mesaja 'Evet' diyen yandı! Anneler Günü dolandırıcılığı
12:04 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor
11:58 Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim         
13:33
Koronavirüsün bilinmeyen etkisi şaşkınlık yarattı: Ağız yapısı değişiyor, muayene yaptırın Koronavirüsün bilinmeyen etkisi şaşkınlık yarattı: Ağız yapısı değişiyor, muayene yaptırın         
13:28
Seksenler dizisi yeni bölümleriyle eylül ayında hafta içi her gün ekranda olacak Seksenler dizisi yeni bölümleriyle eylül ayında hafta içi her gün ekranda olacak         
12:47
MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi         
12:33
Kalben, Kalben, "Zayıflasan on numara kadınsın" diyen takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı         
12:11
Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor         
12:04
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor         
12:00
Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim         
11:52
Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil         
11:36
Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü         
11:28
Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor! Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor!         
11:10
Muğla'da çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı Muğla'da çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı         
11:04
Tek cümlelik not bırakan adam 4 gündür kayıp! Oğlu ve karısı perişan Tek cümlelik not bırakan adam 4 gündür kayıp! Oğlu ve karısı perişan         
10:51
Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var         
10:43
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu         
10:26
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 13:45:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alsancak Stadı için Mustafa Denizli önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement