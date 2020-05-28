Alsancak Stadı'na revizyon - Son Dakika

Alsancak Stadı'na revizyon

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yıkıldığı yerde yeniden inşa edilip yeni sezonda yepyeni haliyle açılması beklenen Alsancak Stadı'nda yapım çalışmaları devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) talimatıyla tesiste birçok revizyon gerçekleştirildi.

Alsancak Stadı'na revizyon, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yıkıldığı yerde yeniden inşa edilip yeni sezonda yepyeni haliyle açılması beklenen Alsancak Stadı'nda yapım çalışmaları devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) talimatıyla tesiste birçok revizyon gerçekleştirildi.

Geçen aylarda TFF yetkililerinin ziyaret ettiği stada 80 maddelik yenilik talimatı hazırlandı. TFF'nin revizyon isteği ile derhal harekete geçilirken, Alsancak Stadı'nda lavabolar, büfeler, VIP, protokol ve basın tribünü, foto muhabirleri odası ile elektrik tesisatları değiştirildi. Yeni yönetmeliği göre stat lavaboları yüzde 80 erkek, yüzde 20 kadın seyirci oranına göre yıkılıp yeniden inşa edildi. Büfeler de büyütülürken, aynı yerden olan VIP ve protokol tribün girişleri değiştirildi. VIP tribün kapasitesi 300 kişiden 700'e, protokol tribün kapasitesi ise 26 kişiden 102'ye çıkarıldı. Basın tribününde de büyük değişiklikler yapıldı. TFF'nin talimatıyla 6 olan masa sayısı 50'ye yükseltildi.

Basın mensuplarının ayrıca kullanacağı 30 adet tribün koltuklarının da monte edilmesine karar verildi. İlk haliyle 30 kişi kapasiteli olan basın tribününün kapasitesinin 130'a yükseltileceği açıklandı. Maçlarda fotoğraf çeken muhabirlerinin kullanacağı oda da değiştirildi. İlk etapta 24 metrekare olarak planlanan foto muhabirleri odası 75 metrekare olarak yeniden dizayn edildi ve odadan 30 muhabirin yararlanacağı belirtildi. Odaya ayrıca lavaboların da konulacağı vurgulandı. Gelen talimatla yedek kulübelerinin kapasitesi arttırılırken, 14 kişi olarak planlanan kulübenin 21 kişilik kapasiteye çıkarılacağı açıklandı. Eskiden olduğu gibi idari binanın yer alacağı kuzey kale arkasına ise skorboardun konulacağı ifade edildi. Kaba inşaatın yüzde 70 oranında tamamlandığı Alsancak Stadı'nda güney kale arkası tribünün inşaatı ise temmuz ayında bitecek. Deplasman tribünü olarak tasarlanan ve 800 taraftar kapasiteli olacağı açıklanan kale arkasına haziran ayından membran kaplama işlemi yapılacak.

YENİ SEZONA BEKLENİYOR

Alsancak Stadı'nda yer alan toplam 116 kişilik 10 locanın da camları takıldı. Tesiste iç doğrama işlemlerine geçilirken, alçı imalatları da bitti. Havalandırma, soğutma ve ısıtma sistemleri için ise yurt dışından siparişler verildi. Önümüzdeki günlerde elektrik aksanı için kablolama işlemlerine başlanacağı duyuruldu. Yaz sonunda serilmesi planlanan çimlere  İzmir iklim şartlarına göre havalandırma ve ısıtma sistemlerinin yapılacağı kaydedildi. Koronavirüs pandemisi yüzünden şantiyede görev alan toplam 70 işçinin tedbirler nedeniyle yarı yarıya çalıştığı, ancak pandemi sonrası işçi sayısının 120'ye çıkarılacağı da ifade edildi. Toplam 14 bin kapasiteli, UEFA standartlarında inşaa edilen stadın yeni futbol sezonunun ikinci yarısına kadar hizmete girmesi bekleniyor. İlk açılışı 1910'a dayanan, 1971 Akdeniz Oyunları için revize edilen stat, çürük olduğu için 2014 yılında kapatılıp 2015 yılında yıkılmıştı. İnşaat izinleri alınıp otopark sorunu çözüldükten sonra Nisan 2017'de ihale edilen stadın temeli 9 Eylül 2017'de atılmıştı.

SAĞLIK TEDBİRLERİ ALINDI

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, Alsancak Stadı'ndaki çalışmaların duraksamadan devam ettiğini söyledi. Koronavirüs salgını yüzünden inşaat alanında her türlü tedbirin alındığı bilgisini veren Erten, "Müteahhit firma, salgın tedbirleri kapsamında, şantiyede iş sağlığı ve güvenliği açısından kontrollü bir çalışma yürütüyor. İlk ihale edilen proje üzerinde iyileştirme ve geliştirme anlamında birçok ekleme yapıldı. Stadın kullanım alanlarında proje değişikliklerine ve yenilemelere gidildi. Spor Bakanlığı, bu konuda çok pozitif ve yapıcı davrandı. Ne gerekiyorsa yaptılar. Kale arkasına 800 kişilik misafir takım taraftar tribünü projeye eklendi. Misafir takım taraftarları için, ayrı bir noktadan stada giriş çıkış güzergahı düzenlendi ve inşaatı tamamlandı. Bu sayede ev sahibi takımın ve rakip takımın taraftarları birbirleri ile aynı alanları kullanmadan stadyuma giriş çıkış yapabilecek" diye konuştu.

TARAFTAR MEYDANI GELECEK

Ekstra yenilikler nedeniyle toplam bütçenin arttığını ve inşaat süresinin zorunlu olarak uzadığını anlatan Ali Erten, "Çalışma programlarında bazı zorunlu sarkmalar olsa da inşaatın durması söz konusu olmadı. Bütün mekanik alanlar, kale arkası tribününün altına taşında. Şu anda kaba inşaat ve çelik imalat işleri tamamlanmış durumda. Özellikle ithal ürünlerle ilgili bazı lojistik sorunlar yaşansa da mekanik işler, elektrik tesisatları ve ince inşaat çalışmaları devam ediyor. Ayrıca stadın deniz tarafında, 'Taraftar Meydanı' çalışmamız var. Bu konuda Konak Belediyesi'ne bir proje sunduk. Olumlu karşılandı. Detaylarını çalışmalar bitince paylaşacağız. İzmir'imiz ve Türk futbolu, büyük tarihsel anlamı olan bir alanda, aynı fonksiyona dayalı çok önemli bir tesis kazanıyor. İnşaatın bir an evvel bitmesi ve sezona yetişmesi için hem Spor Bakanlığımız, hem müteahhit firma ne gerekiyorsa fazlasıyla yapıyor. Kendilerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Alsancak Stadı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 01:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Alsancak Stadı'na revizyon - Son Dakika Spor
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