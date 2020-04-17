Alsancak Stadı'nda çalışmalar sürüyor

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından İzmir'de yıkıldığı yerde yenilenen Alsancak Stadı'nda inşaat çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'ndan (İZVAK) yapılan açıklamada stadyumun önümüzdeki sezona yetiştirilmesinin planlandığı belirtildi. İZVAK'ın bilgilendirme yazısında, "Alsancak stat inşaatında çalışmalar, Covid-19 nedeniyle kontrollü olarak, ancak duraksamadan devam ediyor. Kale arkası misafir takım tribünü tamamlanmak üzere. Localar, soyunma odaları, ortak kullanım alanları, mekanik ve elektrik altyapıları hazırlanıyor. Hedef, 2020-2021 sezonu" ifadelerine yer verildi.