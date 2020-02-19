Alsanza Global İş Birim Müdürlüğü'ne atama - Son Dakika

Almanya merkezli Alsanza'nın Global İş Birim Müdürlüğü'ne yeni bir atama gerçekleştirildi.

Alsanza açıklamasına göre, oftalmoloji ve ortopedi alanlarında faaliyet gösteren Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH'nin Global İş Birim Müdürlüğü'ne, Orçun Demircan seçildi.

Demircan, firmanın faaliyet gösterdiği Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelerin global iş birimlerinin tüm süreç yönetiminden sorumlu olacak.



Açıklamada verilen bilgilere göre, Orçun Demircan, 2001'de Deva İlaç'ta Medikal Satış Temsilcisi olarak iş hayatına atıldı. Daha sonra Alcon Türkiye'de Katarakt ve Refraktif birimlerinde satış pazarlama süreçlerini yürüten Demircan, 2016 yılında Zeiss Türkiye organizasyonuna katılarak pazarlama departmanının kurulmasında görev aldı.

Demircan, son olarak Zeiss Medikal Teknoloji İş Grubu Pazarlama Müdürü olarak çalışıyordu.



Alsanza GmbH, Ar-Ge, üretim ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirirken, Alsafit, Alsiol markalarıyla göz içi lens ürün yelpazesinin yanı sıra, göz solüsyonları ve göz ameliyatlarında gözü koruyucu viskoelastikleri göz hekimlerine sunuyor.

Ayrıca şirketin Alsavin markasıyla ortopedi alanına yönelik eklem içi sıvıları içeren intraartüküler enjeksiyonları da bulunuyor.