Alşehirde Üzüm Bağlarını Su Bastı

Alşehirde üzüm bağlarını su bastı -Jeotermal enerji santralinde meydana gelen arıza nedeniyle sıcak su havuzunun bulunduğu kuyu taştı Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki jeotermal enerji santralinde bulunan jeotermal kuyu havuzunun taşması sonucu 5 dönümlük üzüm bağı zarar gördü Zarar gören...

Alşehirde üzüm bağlarını su bastı

-Jeotermal enerji santralinde meydana gelen arıza nedeniyle sıcak su havuzunun bulunduğu kuyu taştı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki jeotermal enerji santralinde bulunan jeotermal kuyu havuzunun taşması sonucu 5 dönümlük üzüm bağı zarar gördü

Zarar gören üzüm bağının en az 5 yıl boyunca ürün vermeyeceği öğrenildi



MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde özel bir firmaya ait jeotermal enerji santraline ait jeotermal kuyu tahliye havuzunun arızalanarak taşması sonucu yaklaşık 5 dönümlük üzüm bağı sıcak su altında kaldı. Üzüm bağının sahibi İdris Şentürk yıllardır emek verdiği bağının biranda bittiğini belirterek duruma tepkisini gösterdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından olayla ilgili rapor tutulurken, firma yetkilileri üzüm bağındaki zararın karşılanacağını açıkladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kemaliye Mahallesinde bu sabah 07.30 sıralarında özel bir firmaya ait jeotermal enerji santralinden taşan sıcak su hemen yanı başındaki İdris Şentürk'e ait 5 dönümlük üzüm bağını bastı. Biranda kaynar suya maruz kalan bağda Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri rapor tuttu.

"Tek gelir kaynağım gitti"

Alaşehir Kemaliye Mahallesi'nde oturan İdris Şentürk, sabah saatlerinde üzüm bağının sıcak su bastığı yönünde gelen haber üzerine bağına gittiğini belirterek, "Sabah haber geldi. Bağ alanıma geldiğimde çevreyi dumanlar sarmıştı. Sıcak su dumanı çevreyi sarmış, göz gözü görmüyordu. 5 dönüm bağımın tamamını sıcak su basmış, bağ alanı göle dönmüştü. Bu bağdan beş yıl ürün alınamaz, bağın ömrü bitti. Yetkililerin zararlarımızı karşılamasını istiyorum. Bu tür afetler sık sık yaşanıyor. Yetkililer buna bir önlem bulması lazım. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine rapor tutturdum. Tek gelir kaynağım olan üzüm bağım gitti, bundan sonra ne yaparım, çaresiz kaldım." dedi.

Firma zararı karşılayacak

Jeotermal enerji santralinin genel koordinatörü Ufuk Şentürk ise, "Çalışma yaptığımız jeotermal kuyunun başında bulunan reenjeksiyon kuyularına toplanan suyu basan pompanın arıza yapması sonucu güvenlik havuzunda depolanan su sabaha karşı taşmış. Yaklaşık 30 dakika taşan su, bağlara yaklaşık 40 ton civarında su taşmıştır. Kısa sürede yapılan çalışma sonucu arıza giderilerek, su kontrol altına alındı. Su basması sonucu zarar gören bağ sahiplerinin zararları karşılanacaktır." şeklinde açıklamada bulundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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