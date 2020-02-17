Alstom Bombardier'in tren birimini satın almak için görüşüyor - Son Dakika
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Alstom Bombardier'in tren birimini satın almak için görüşüyor

6 saat önce

Fransa merkezli enerji ve taşımacılık şirketi Alstom, Kanada merkezli çok uluslu iş jetleri, toplu taşıma araçları ve hızlı tren tren setleri üreticisi Bombardier'in Avrupa'daki tren işlerini satın almak üzere görüşüyor.

Alstom Bombardier'in tren birimini satın almak için görüşüyor, System.String[]

Fransa merkezli enerji ve taşımacılık şirketi Alstom, Kanada merkezli çok uluslu iş jetleri, toplu taşıma araçları ve hızlı tren tren setleri üreticisi Bombardier'in Avrupa'daki tren işlerini satın almak üzere görüşüyor.

Alstom'dan yapılan açıklamada, Bombardier ile görüşmelerin sürdüğü, ancak görüşmelerden henüz bir karar çıkmadığı vurgulandı. The Wall Street Journal'ın haberine göre, olası satıns alma işleminin 7 milyar dolar dolayında olması bekleniyor.

Uzun zamandır finansal sıkıntılar içinde olan Bombardier, değişik sektörlerde faaliyet gösteren bazı şirketlerini de daha önce Mitsubishi, Airbus and Textron gibi uluslararası şirketlere sattı.

Gazetenin haberine göre, Alstom'un tren işlerini birimi olan Bombardier Transportation'u daha önce Siemens satın almak istedi ancak, Avrupa Komisyonu, yüksek hızlı tren sektöründe rekabet sorunu çıkabileceği gerekçesiyle bu satın almaya izin vermedi.

Bombardier'in havacılık bölümü Bombardier Aviation'ın merkezi Montreal'de, toplu taşıma bölümü Bombardier Transportation'un merkezi de Berlin'de bulunuyor.

Aslında Fransız merkezli olmasına karşın tüm dünyada hizmet veren küresel bir şirket olan Alstom da, TGV ve Eurostar gibi hızlı trenlerin de üreticisi.


Avrupa, Alstom, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:55 Kaynak: DHA
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