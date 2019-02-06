Son Dakika Haberleri: Alstom Ceo: AB Siemens-Alstom Birleşmesini Onaylamayacak

Alstom Ceo: AB Siemens-Alstom Birleşmesini Onaylamayacak

1 saat önce

– Fransa merkezli Alstom SA CEO'su Henri Poupart-Lafarge, Avrupa Komisyonu'nun büyük olasılıkla şirketin Siemens AG ile birleşmesine onay vermeyeceğini söyledi.

Alstom Ceo: AB Siemens-Alstom Birleşmesini Onaylamayacak, System.String[]
Fransa merkezli Alstom SA CEO'su Henri Poupart-Lafarge, Avrupa Komisyonu'nun büyük olasılıkla şirketin Siemens AG ile birleşmesine onay vermeyeceğini söyledi.

Fransız Le Figaro'ya konuşan Popupart-Lafarge, Brüksel'in kararının Avrupa'daki rekabet yaptırımlarına değil "politik önyargılara" dayalı olacağını belirtti ve şirketlerin her ne kadar "Avrupa'da bir şampiyon oluşturulmasını desteklese de", Avrupa Komisyonu Alstom ve Siemens'i Avrupa ray piyasasını tekelleştirmekle suçluyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, Salı günü Brüksel'in birleşme anlaşmalarını "gerekmedikçe" engellenemediği söylemiş ve AB'nin şu ana kadar "yalnızca 30 birleşme anlaşmasını engellediğini", 6 binden fazla anlaşmayı da onayladığını belirtmişti. Diğer bir yandan Fransa yönetimi de iki şirketin birleşme niyetinin AB'nin "saçma kurallarının kurbanı" olduğunu savunmuştu.

Siemens-Alstom anlaşması hem Almanya hem de Fransa'da politik destek alırken, söz konusu birleşmenin başta Çin merkezli CRRC olmak üzere Avrupa merkezli ray şirketlerinin dış rekabetle daha iyi mücadele etmesine olanak sağlayacağına inanılıyor. Brüksel ise, söz konusu birleşmenin AB'deki rekabeti tehdit edebileceğini düşünüyor. 

Alstom ve Siemens, komisyonun endişelerini hafifletmek amacıyla bir edbir pakedi sunmuş ve söz konusu durumun açıklığa kavuşturulması için Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa Komisyonu Rekabet Yetkilisi Margrethe Vestager ile bir araya gelmişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:32 Kaynak: DHA

Avrupa, CEO, Siemens, Alstom, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Avrupa Ligi Kadrosuna Mitroglou'yu Dahil Etmedi Buz Hokeyi Maçını Başlatmak İsteyen Mourinho, Kendini Bir Anda Yerde Buldu

Zam Alamayan İşçi İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alamıyor Üzüm İçin Sigortalama Süresi 28 Şubat'ta Sona Eriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 12:23:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alstom Ceo: AB Siemens-Alstom Birleşmesini Onaylamayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]