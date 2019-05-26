Alt geçide atladı otomobil çarptı öldü
2 saat önce
Malatya'da alt geçide atlayan bu sırada otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:31 Kaynak: İHA
'da alt geçide atlayan bu sırada otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti. Olay, Adliye Kaşvağı mevkiinde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakan Geçit (22) Adliye kavşağı alt geçitte yaklaşık 8 metre yükselikten kendini aşağı boşluğa bıraktı. Alt yola düşen Hakan Geçit'e bu sırada otomobil çarptı. Otomobilin altında kalan 22 yaşındaki genç ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Geçit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
(İHA)
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