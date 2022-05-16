Alt geçide çarpan sondaj aracı ikiye bölündü - Son Dakika
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Alt geçide çarpan sondaj aracı ikiye bölündü

16.05.2022 12:44
Alt geçide çarpan sondaj aracı ikiye bölündü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada su sondaj aracı, alt geçide çarparak ikiye bölündü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada su sondaj aracı, alt geçide çarparak ikiye bölündü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Süleymaniye Mahallesi alt geçidinde meydana geldi. Sürücü Rıdvan Ezim (27) yönetimindeki 63 09 113 plakalı sondaj aracı, alt geçitten geçmek isterken tavanına çarptı. Çarpma sonucu araç ikiye bölünürken, sürücü ise yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Alt geçide çarpan sondaj aracı ikiye bölündü
Alt geçide çarpan sondaj aracı ikiye bölündü
Alt geçide çarpan sondaj aracı ikiye bölündü
Alt geçide çarpan sondaj aracı ikiye bölündü
Alt geçide çarpan sondaj aracı ikiye bölündü
Alt geçide çarpan sondaj aracı ikiye bölündü
Alt geçide çarpan sondaj aracı ikiye bölündü

YORUMLAR
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Arabası kazada paramparça oldu: Yaralı haliyle araçtaki 40 kilo etin derdine düştü Arabası kazada paramparça oldu: Yaralı haliyle araçtaki 40 kilo etin derdine düştü Saman yüklü kamyona arkadan çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı Saman yüklü kamyona arkadan çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı

İnegöl, Bursa, Kaza, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alt geçide çarpan sondaj aracı ikiye bölündü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alt geçide çarpan sondaj aracı ikiye bölündü - Son Dakika
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