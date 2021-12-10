ALT GEÇİDE DÜŞEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

ALT GEÇİDE DÜŞEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

KONYA'da kontrolden çıkıp alt geçide düşen hafif ticari aracın sürücüsü İ.A., yaralandı.

KONYA'da kontrolden çıkıp alt geçide düşen hafif ticari aracın sürücüsü İ.A., yaralandı. Kaza, saat 02.30 sıralarında Karatay ilçesi Adana çevre yolu Ereğli kavşağında meydana geldi. İ.A.?nın kontrolünü kaybettiği 42 ACY 494 plakalı hafif ticari aracı, yaklaşık 5 metre yükseklikten alt geçide düşüp, ters döndü. Kazada sürücü İ.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle araçtan çıkarılan İ.A., ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İ.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Son Dakika

Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor

TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz

Esenyurt'ta taksiciler Afrikalı bir yolcuyu yerde tekmeledi!

Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı

Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı

5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor

Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma

Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi