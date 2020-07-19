Alt geçidi kullanmayan yayaya otomobil çarptı - Son Dakika

Alt geçidi kullanmayan yayaya otomobil çarptı

Fatih Vatan Caddesi'nde yaya alt geçidini kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu gence otomobil çarptı.

Fatih Vatan Caddesi'nde yaya alt geçidini kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu gence otomobil çarptı. Genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 08.45 sıralarında Adnan Menderes Vatan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 'Alt geçit 24 saat açık, güvenliğiniz için alt geçidi kullanınız' ve 'Güvenliğiniz için alt geçidi kullanınız' yazılı uyarı levhalarına aldırmayan yabancı uyruklu genç, cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Reşat B. kontrolündeki 34 PJ 8192 plakalı otomobil, M.A.'ya (27) çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada havaya savrularak yere düşen genç, ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan araç sürücüsü Reşat B., "Kavşaktan döndüm. Aşağı yukarı 50 metre mesafede vatandaş karşıdan karşıya geçmeye başladı. Kornaya asıldım. Sola kaçmama rağmen vatandaş sağına bakıyor. Direkt yola giriyor. Karşıdan geçmeye çalışıyor. Frene bastım fakat kurtaramadım. Hızım 60-70 km civarlarıydı. Kalçadan vurdu. Dizinde bir yırtık var. Öyle ağır bir durumu yok galiba" dedi.

Kazaya karışan gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Vatan Caddesi, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 11:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alt geçidi kullanmayan yayaya otomobil çarptı - Son Dakika
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