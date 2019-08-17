Son Dakika Haberleri: Alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı
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Alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı

5 dakika önce

Alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı -Bakırköy sahil yolu, sağanak yağış nedeniyle trafiğe kapandıİSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı.

Alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı
-Bakırköy sahil yolu, sağanak yağış nedeniyle trafiğe kapandı
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Sahil yolunda çok sayıda araç mahsur kalırken ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.
Bakırköy, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:15 Kaynak: İHA
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