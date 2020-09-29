Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı - Son Dakika

Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı

Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı Mahsur kalan hasta, "1.5 saatte itfaiye gelmedi" diyerek duruma tepki gösterdi Topkapı'da şiddeti yağış sonrası alt geçidi su bastı.

Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı

Mahsur kalan hasta, "1.5 saatte itfaiye gelmedi" diyerek duruma tepki gösterdi

İSTANBUL - Topkapı'da şiddeti yağış sonrası alt geçidi su bastı. Alt geçitte iki otomobil ve diyaliz hastalarını taşıyan bir servis minibüsü mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Mahsur kalan hastalardan biri, "1.5 saatte itfaiye gelmedi" diyerek duruma tepki gösterdi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Topkapı'da bir alt geçidi su bastı. Yağmur sularını geçmeye çalışan iki otomobil ve diyaliz hastalarını taşıyan bir servis minibüsü yağmur sularında mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tıkanan rögar kapaklarını açan itfaiye ekipleri, önce suyu tahliye etti. Suyun azalmasıyla önce otomobiller, ardından da diyaliz hastalarını taşıyan minibüs kurtarıldı. Minibüste bulunan hastalar, ambulanslara bindirilerek hastanelere sevk edildi.

Minibüste yaşananları anlatan bir hasta yakını, "Bir anda oldu kavşağı döndük suya battık. Araba kaymaya başladı komple su almaya başladı. Arabada 5 kişi var. Hasta insanlar. Biraz korktuk çünkü camlar kapılar elektronik olduğu için kilitlendi" ifadelerini kullandı.

Minibüste bulunan hasta bir yolcu ise, "Su yükselince içeride mahsur kaldık. 1.5 saat itfaiye gelmedi. Böyle bir şey olabilir mi. Biz hepimiz enfeksiyonlu insanlarız. rahatsızlıklarımız var. Bu halde pislik suyun içine battık. 1.5 saatte ancak geldiler bizi kurtardılar. İBB Fatih'te şuradan buraya gelemiyor" diyerek tepki gösterdi.

Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı
Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı
Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı
Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı
Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı
Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı
Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı
Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı
Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı
Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı
Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı
Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı
Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı
Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı
Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı
Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı
Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı
Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı
Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı
Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı

İstanbul, Topkapı, İtfaiye, Minibüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi AK Parti Sözcüsü Çelik'in düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan bayrağı dikkat çekti Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri El-Sabah'ın torunuyla son görüntüsü paylaşıldı Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Son Dakika: Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü" iddiasına Ankara'dan yalanlama 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi
56 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki erkek öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdi 56 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki erkek öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdi         
19:53
Vicdansız baba, tartıştığı kızını bıçaklayarak ağır yaraladı Vicdansız baba, tartıştığı kızını bıçaklayarak ağır yaraladı         
19:18
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil         
18:59
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
Fenerbahçe'nin gündemindeki Giuliano, Al Nassr'a veda etti Fenerbahçe'nin gündemindeki Giuliano, Al Nassr'a veda etti         
16:33
İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı         
15:44
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı         
10:56
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 20:56:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei