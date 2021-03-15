Alt geçidin tavanına takılan kamyondaki balyalar yola düştü - Son Dakika

Alt geçidin tavanına takılan kamyondaki balyalar yola düştü

Alt geçidin tavanına takılan kamyondaki balyalar yola düştü?DİYARBAKIR'da saman yüklü kamyon, 4 metre yükseklikteki alt geçitte ilerlerken balyalar yola saçıldı.

Alt geçidin tavanına takılan kamyondaki balyalar yola düştü ?DİYARBAKIR'da saman yüklü kamyon, 4 metre yükseklikteki alt geçitte ilerlerken balyalar yola saçıldı. Saman balyaları, trafik polislerinin de yardımıyla başka araca aktarıldı. Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolundaki Yeni Hal Köprülü Kavşak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen saman yüklü 76 AAH 097 plakalı kamyon, 4 metre yüksekliğindeki alt geçitte ilerlediği sırada, üst geçidin tavanına çarpan balyalar yola saçıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan ekipler, trafiği tek şeritten sağlarken, yola saçılan saman balyaları trafik polislerinin de yardımıyla başka araca aktarıldı. Öte yandan, aşırı yükten dolayı aracın sürücüsüne 3 bin TL ceza kesildi.

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