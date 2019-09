Alt geçit çilesine belediye destekli çözüm

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde belediye tarafından başlatılan bir uygulama ile yaşlı ve engelli vatandaşlar çileli alt geçit geçişinde rahat ediyor.

Aydın'ın en büyük ilçesi olan ve 157 bin nüfusu ile çevre ilçelerinde alışveriş ve diğer işleri için sürekli ziyaret ettiği Nazilli'de Cumhuriyet döneminden bu yana modernize edilemeyen demiryolu alt geçidi vatandaşlara çile olmaya devam ediyor. Denizli- İzmir arasında yer alan Nazilli Tren Garı'nın altındaki alt geçitten her gün binlerce vatandaş geçiyor. Alt geçide yakın geçitlerin en az 500 metre olması nedeniyle yaşlı genç herkesin kullandığı yaklaşık 70 basamaklı dik merdivenler özellikle pazar alışverişinden dönenlere çile oluyor. Uzun yıllardır alt geçitte uygun bir alanın olmaması nedeniyle yürüyen merdivenin de yapılamaması nedeniyle Belediye tarafından yaşlı ve engellilere destek çalışması başlatıldı. İlk kez geçtiğimiz hafta Perşembe günü hayata geçirilen proje vatandaşların da takdirini kazandı. Alt geçidi kullanan yaşlı ve engellere yardımın yanı sıra 40 dereceyi bulan sıcak havada su ikram eden görevlilere ve başkan Özcan'a vatandaşlar teşekkür etti.

"Yardımlaşma geleneğimiz gençlere örnek olacak"

Geçtiğimiz hafta başlatılan çalışmaları yakından takip eden ve vatandaşların görüşlerini yerinde alarak yaşlılara su ikramında bulunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Geçtiğimiz hafta ilk kez gerçekleştirdiğimiz uygulamamızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Daha önce de söylemiştik, Türk milleti geçmişten bugüne her zaman yardımsever, misafirperver, çalışkan ve güvenilir olmasıyla tanınmıştır. Bizler Nazilli Belediyesi olarak yardımlaşma ve dayanışmanın önemini vurgulamak, milletimizin bu özelliğini tekrar hatırlatmak için ekiplerimizle birlikte sahaya çıktık. Bu uygulamanın gençlerimize, evlatlarımıza da örnek olacağına inanıyoruz" dedi.

Yürüyen merdiven yapılacak

Göreve geldikleri süreç içerisinde Nazilli halkı ile sorunları yerinde tespit ederek eksikliklerin giderilmesi konusunda çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Özcan, "Geçen hafta güzel bir çalışma yürüttük. Bu hafta da biz de yanlarında olalım istedik. Büyük bir emek harcıyorlar, büyük bir mesai harcıyorlar. Nazillimizin aşağısını ve yukarısını birleştiren alt geçit, zamanın teknolojisi ile yapılmış bir hizmet. Ancak tabi dik merdivenler, küçük merdivenler normal vatandaşlarımızın, yaşlılarımızın ninelerimizin hanımefendilerin inip çıkmasında, özellikle Perşembe günleri ev pazar masraflarını taşımalarında yaşadıkları zorluğu görmüştük. Buranın bir yürüyen merdiven yapılmasını dile getirmiştik. Onun da süreci başlamış, ilgili kurumlar da bu süreci yürütüyorlar. Ama bu süreç tamamlanıncaya kadar ki aşamada vatandaşlarımızın bu sıkıntısını gidermek amacıyla Böyle güzel bir proje başlattık. Nazilli Belediyesi, Nazilli'de yaşayan vatandaşlarımızın her türlü sıkıntısında iyi gününde kötü gününde her anında her aşamada yanında olmak istiyor. Nazilli Belediyesi vatandaşımızın yanında. Zor gönünde, zorluklarında her zaman yanındayız. Tüm gücümüzle vatandaşımıza hizmet etmek için çabalıyoruz. 6 personelimiz var. Üçü aşağı kısımda üçü yukarı kısımda olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın merdivenlerden inip çıkmalarında yardımcı oluyoruz. Her iki tarafta hem gölgeliğimiz var hem de oturma alanlarımızı oluşturduk. Yorulanları dinlenmeye alıyoruz. Hem de su ikramında bulunuyoruz" dedi.

Nazilli'de yaşayan vatandaşların söz konusu çalışmadan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Özcan uygulamanın devam edeceğini vurguladı.