Alt geçit duvarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Alt geçit duvarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

24.02.2022 10:14
Alt geçit duvarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Eskişehir'de virajı alamayarak motosikletiyle hızlı tren alt geçidinin duvarına çarpan kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'de virajı alamayarak motosikletiyle hızlı tren alt geçidinin duvarına çarpan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Beylikova ilçesi Doğray mahallesinde Zülkefil K.'in, (70) kullandığı 26 YA 861 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Yüksek Hızlı Tren (YHT) alt geçidinin duvarına çarptı. Çarpma sonucunda motosikletin sürücüsü Zülkefil K., boynunun kırılması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Alt geçit duvarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Alt geçit duvarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Alt geçit duvarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Eskişehir'de köprü duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü Son dakika haber | Eskişehir'de köprü duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü AK Parti Eskişehir İl Yönetim Kurulu üyesi silahlı saldırıya uğradı AK Parti Eskişehir İl Yönetim Kurulu üyesi silahlı saldırıya uğradı

Beylikova, Eskişehir, Yht, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alt geçit duvarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Yasemin Özilhan yalan haberlere ateş püskürdü: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da
10:09 Ukrayna'nın Harkov şehri bombalanıyor!
10:00 Saldırıdan önce Putin ne çağrısı yaptı? Ukrayna yönetimini Neonazi olmakla suçladı ve "Hitler'e karşı bunun için savaşmadık" dedi
10:00 'Evim' mağdurlarının talebi karşılık buldu! TMSF alacaklarının bir bölümünü karşılayacak
09:58 Gözyaşları içinde yalvardı! BM Genel Sekreteri: Yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın
09:52 Ukrayna, "Savaş uçağını düşürdük" dedi, Rusya yalanladı
09:48 Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! Dolar 14 lirayı, altın 900 lirayı aştı
09:45 Miras kavgası kızıştı! Haydar Dümen'in 3 çocuğu olduğu ortaya çıktı!
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor! Gündem: Savaş!
09:27 Dışişleri'nden Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı: Evlerinizden çıkmayın, seyahatten kaçının!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 10:21:27. #1.11#
SON DAKİKA: Alt geçit duvarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement