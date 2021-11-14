ALT GEÇİT DUVARINA ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, ARKADAŞI YARALANDI - Son Dakika

ALT GEÇİT DUVARINA ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, ARKADAŞI YARALANDI
14.11.2021 13:56
KONYA'da kontrolden çıkıp alt geçidin duvarına çarpan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Yasin Yol (17) yaşamını yitirdi, arkasında oturan aynı yaşdaki arkadaşı Mehmet Harmankaya yaralandı.
KONYA'da kontrolden çıkıp alt geçidin duvarına çarpan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Yasin Yol (17) yaşamını yitirdi, arkasında oturan aynı yaşdaki arkadaşı Mehmet Harmankaya yaralandı. Kaza, saat 00.40 sıralarınde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu Mobilyacılar alt geçidinde meydana geldi. Yasin Yol yönetimindeki 68 HE 172 plakalı motosiklet, virajlı olan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, alt geçidin duvarına çarpıp devrildi. Kazada motosikletten fırlayan sürücü Yol, olay yerinde yaşamını yitirdi. Arkasında oturan arkadaşı Mehmet Harmankaya da yaralandı. Yaralı Harmankaya ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Yol'un cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
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