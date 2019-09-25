Alt geçit geçit vermedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde OSB'ye geçişin sağlanması amacıyla yapılan alt geçitte yine bir araç daha kaldı.



Olay, İnegöl ilesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nden OSB'ye geçişin sağlanması amacıyla yapılan alt geçitte meydana geldi. 2,80 metre yüksekliğe sahip olan alt geçidin dik rampaya sahip olması nedeniyle birçok sürücü içeride mahsur kalıyor. Akşam saatlerinde bir kamyonet sürücüsü de alt geçitten geçmeye çalıştığı sırada içeride mahsur kaldı. Kamyonetin alt geçitte kalması nedeniyle İnegöl'de OSB'yi bağlayan yol trafiğe kapandı. Mahsur kalan kamyonet kasasına binen polis ve vatandaşlar ağırlık yaparak aracı kurtardı. Daha sonra yol tekrar trafiğe açıldı. - BURSA