Son Dakika Haberleri: Alt geçit sorunu çözülecek
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Alt geçit sorunu çözülecek

34 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere köyünde bulunan alt geçit ile ilgili olarak İl Genel Meclis üyeleri incelemelerde bulundular.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere köyünde bulunan alt geçit ile ilgili olarak İl Genel Meclis üyeleri incelemelerde bulundular.

Köyün alt geçit sorunuyla alakalı köy mutarı ve vatandaşlardan bilgi alınarak sorunun çözümü noktasında incelemelerde bulunuldu. Çalışmalarla ilgili olarak AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Mesut Çetin ve Erdinç Gesge "Muratdere köyümüzdeki alt geçit sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla AK Parti grubu olarak, İl genel meclisi başkanlığına vermiş olduğumuz yazılı önerge sonucu; İl genel meclisi Çevre ve Sağlık komisyonu Muratdere köyümüzde incelemelerde bulundu. Komisyon başkanı ve üyelerimize teşekkür ediyoruz" dediler. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:48 Kaynak: İHA
AK Parti, Bozüyük, Bilecik, Yaşam
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