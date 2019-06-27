Alt geçit sorunu çözülecek
34 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere köyünde bulunan alt geçit ile ilgili olarak İl Genel Meclis üyeleri incelemelerde bulundular.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:48 Kaynak: İHA
'in Bozüyük
ilçesine bağlı Muratdere köyünde bulunan alt geçit ile ilgili olarak İl Genel Meclis üyeleri incelemelerde bulundular.
Köyün alt geçit sorunuyla alakalı köy mutarı ve vatandaşlardan bilgi alınarak sorunun çözümü noktasında incelemelerde bulunuldu. Çalışmalarla ilgili olarak AK Parti
İl Genel Meclis üyeleri Mesut Çetin ve Erdinç Gesge "Muratdere köyümüzdeki alt geçit sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla AK Parti grubu olarak, İl genel meclisi başkanlığına vermiş olduğumuz yazılı önerge sonucu; İl genel meclisi Çevre ve Sağlık komisyonu Muratdere köyümüzde incelemelerde bulundu. Komisyon başkanı ve üyelerimize teşekkür ediyoruz" dediler. - BİLECİK
İstanbul'da ortalık savaş alanına döndü! 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı
HDP'den AK Parti'nin İSPARK iddiasına yanıt: Herhangi bir pazarlık yapmadık, bir beklentiye girmedik
Boran Vadisi sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarla efsane oldu! Yurt dışından bile gelen var
Umumi tuvalet zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı