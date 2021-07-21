Üye Girişi
ALTGEÇİT SUYLA DOLDU, FERİBOT YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika

ALTGEÇİT SUYLA DOLDU, FERİBOT YOLU ULAŞIMA KAPANDI

21.07.2021 13:06

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde aniden bastıran yağmur sebebiyle Eskihisar feribot yolundaki altgeçit suyla doldu.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde aniden bastıran yağmur sebebiyle Eskihisar feribot yolundaki altgeçit suyla doldu. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yol tekrar trafiğe açılırken, altgeçidi kullanmaya çalışan 2 otobüs arızalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur hayatı felç etti. Bazı cadde ve sokaklar ile Eskihisar feribot yolundaki altgeçit suyla dolarak trafiğe kapandı. Bu sırada altgeçitten geçmeye çalışan turistleri taşıyan 2 otobüs, motorlarına su girmesi sonucu arızalandı. Olay yerine gelen itfaiye ve İSU ekipleri, altgeçitteki suyu çekerek kanalizasyon giderlerine pompaladı. Ekiplerin çalışması sırasında feribot iskelesine ulaşım yan yollardan sağlandı. Arızalanan otobüsler çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrasında yol tekrar trafiğe açıldı.

ALTGEÇİT SUYLA DOLDU, FERİBOT YOLU ULAŞIMA KAPANDI
ALTGEÇİT SUYLA DOLDU, FERİBOT YOLU ULAŞIMA KAPANDI
ALTGEÇİT SUYLA DOLDU, FERİBOT YOLU ULAŞIMA KAPANDI
ALTGEÇİT SUYLA DOLDU, FERİBOT YOLU ULAŞIMA KAPANDI
ALTGEÇİT SUYLA DOLDU, FERİBOT YOLU ULAŞIMA KAPANDI
ALTGEÇİT SUYLA DOLDU, FERİBOT YOLU ULAŞIMA KAPANDI
ALTGEÇİT SUYLA DOLDU, FERİBOT YOLU ULAŞIMA KAPANDI
ALTGEÇİT SUYLA DOLDU, FERİBOT YOLU ULAŞIMA KAPANDI
ALTGEÇİT SUYLA DOLDU, FERİBOT YOLU ULAŞIMA KAPANDI
ALTGEÇİT SUYLA DOLDU, FERİBOT YOLU ULAŞIMA KAPANDI
ALTGEÇİT SUYLA DOLDU, FERİBOT YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Eskihisar, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALTGEÇİT SUYLA DOLDU, FERİBOT YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fransa Ligi'ne Türk akını! Ozan Kabak, Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'ın rakibi olacak 13:35 Fransa Ligi'ne Türk akını! Ozan Kabak, Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'ın rakibi olacak Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı 13:12 Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı Çeşmeden bu kez su değil, kan aktı! Kaçak kurban kesimi Boğazköy'ü kırmızıya boyadı, vatandaş isyan etti 12:06 Çeşmeden bu kez su değil, kan aktı! Kaçak kurban kesimi Boğazköy'ü kırmızıya boyadı, vatandaş isyan etti
''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu 11:43 ''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu Geçen hafta sel felaketinin yaşandığı Rize'ye Meteoroloji'den heyelan uyarısı 11:30 Geçen hafta sel felaketinin yaşandığı Rize'ye Meteoroloji'den heyelan uyarısı 9 yıl sonra yeniden! Brezilyalı oyuncu Neymar, PES'in kapak yüzü ve elçisi oldu 10:49 9 yıl sonra yeniden! Brezilyalı oyuncu Neymar, PES'in kapak yüzü ve elçisi oldu
Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar 10:29 Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar Meşhur Buca salebi geri dönüyor! Yeniden üretimine başlanması için belediye kolları sıvadı 10:11 Meşhur Buca salebi geri dönüyor! Yeniden üretimine başlanması için belediye kolları sıvadı

Son Dakika Haberleri
13:57 Ayrılık görüşmesi yapıldı! Galatasaray bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor
13:43 Bu sıcağa asfalt bile dayanmadı! İstanbul'da 42 dereceyi bulan sıcaklıklar, asfaltları eritti
13:34 Fransa Ligi'ne Türk akını! Ozan Kabak, Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'ın rakibi olacak
13:15 Korkulan oldu! Bayramın gelişiyle tablonun rengi kırmızıya döndü, pozitiflik oranı son 10 günde ikiye katlandı
13:11 Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı
11:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Alişan'a taziye! Kardeşini kaybeden Alişan'ı aradı, başsağlığı diledi
11:52 Hayalet ağlara dikkat çekmek istedi! Bakan Pakdemirli'den Marmara Denizi'ne özel dalış
11:43 ''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu
11:24 CNR iflas bayrağını çekti! Mahkeme, Türkiye'nin en büyük fuar şirketi için iflas kararı verdi
10:43 Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık
Ayrılık görüşmesi yapıldı! Galatasaray bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor Ayrılık görüşmesi yapıldı! Galatasaray bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor         
13:58
Korkulan oldu! Bayramın gelişiyle tablonun rengi kırmızıya döndü, pozitiflik oranı son 10 günde ikiye katlandı Korkulan oldu! Bayramın gelişiyle tablonun rengi kırmızıya döndü, pozitiflik oranı son 10 günde ikiye katlandı         
13:15
Videokonferans yöntemiyle bayramlaşan AK Parti ve CHP'den vatandaşa ortak çağrı: Aşı olun Videokonferans yöntemiyle bayramlaşan AK Parti ve CHP'den vatandaşa ortak çağrı: Aşı olun         
12:40
Antep fıstığı için hasat zamanı geldi çattı! Bekçilerin, 24 saatlik hırsız nöbeti başladı Antep fıstığı için hasat zamanı geldi çattı! Bekçilerin, 24 saatlik hırsız nöbeti başladı         
11:48
Milli boksörden acı haber! Resul küçük, evinde ölü bulundu Milli boksörden acı haber! Resul küçük, evinde ölü bulundu         
11:35
Marmara adaları doldu taştı! Tatilci akını sonrası nüfus 15 kat arttı Marmara adaları doldu taştı! Tatilci akını sonrası nüfus 15 kat arttı         
11:22
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık         
10:43
Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor         
10:21
Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü         
09:44
Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatilinde! Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatilinde!         
09:33
Kimler forma giymedi ki! Efsanelerin El Clasico'sunda kazanan Real Madrid oldu Kimler forma giymedi ki! Efsanelerin El Clasico'sunda kazanan Real Madrid oldu         
00:07
Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak         
21:45
Sabah kaybettiği ineği, akşam Sabah kaybettiği ineği, akşam "Bir umut bulurum" diyerek gittiği ormanda kesti         
21:33
Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı         
20:33
İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim         
19:24
Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti         
18:10
Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış         
17:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2021 14:07:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ALTGEÇİT SUYLA DOLDU, FERİBOT YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement