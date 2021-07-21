ALTGEÇİT SUYLA DOLDU, FERİBOT YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde aniden bastıran yağmur sebebiyle Eskihisar feribot yolundaki altgeçit suyla doldu. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yol tekrar trafiğe açılırken, altgeçidi kullanmaya çalışan 2 otobüs arızalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur hayatı felç etti. Bazı cadde ve sokaklar ile Eskihisar feribot yolundaki altgeçit suyla dolarak trafiğe kapandı. Bu sırada altgeçitten geçmeye çalışan turistleri taşıyan 2 otobüs, motorlarına su girmesi sonucu arızalandı. Olay yerine gelen itfaiye ve İSU ekipleri, altgeçitteki suyu çekerek kanalizasyon giderlerine pompaladı. Ekiplerin çalışması sırasında feribot iskelesine ulaşım yan yollardan sağlandı. Arızalanan otobüsler çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrasında yol tekrar trafiğe açıldı.