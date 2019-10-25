Son Dakika Haberleri: Alt geçit yerine karayolundan geçmek isteyen 2 kadın otomobilin çarpmasıyla öldü
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Alt geçit yerine karayolundan geçmek isteyen 2 kadın otomobilin çarpmasıyla öldü

42 dakika önce

Alt geçit yerine karayolundan geçmek isteyen 2 kadın otomobilin çarpmasıyla öldüSAMSUN'da, cenaze evindeki mevlitten evine dönen Münevver Anayol ile Asibe Karaman, yaklaşık yüz metre ilerideki alt geçit yerine, yoldan karşıya geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alt geçit yerine karayolundan geçmek isteyen 2 kadın otomobilin çarpmasıyla öldü

SAMSUN'da, cenaze evindeki mevlitten evine dönen Münevver Anayol ile Asibe Karaman, yaklaşık yüz metre ilerideki alt geçit yerine, yoldan karşıya geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Tekkeköy ilçesinde Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, saat 20.00 sıralarında, bir yakınlarının cenazesinin mevlidinden dönen Münevver Anayol ile Asibe Karaman yaklaşık yüz metre ilerideki alt geçit yerine, yolun refüjünde bariyer bulunmayan kısmından karşıya geçmek istedi. Bu sırada Samsun'dan Ordu'ya giden Şahin Köse yönetimindeki 55 AB 557 plakalı otomobil, iki kadına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Münevver Anayol 'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Asibe Karaman ise ilk müdahalesi sonrasında hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. İki kadının cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsilerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Alt geçit yerine karayolundan geçmek isteyen 2 kadın otomobilin çarpmasıyla öldü

Karaman, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:53 Kaynak: DHA
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