(İSTANBUL)Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

(İSTANBUL)Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

19.05.2022 12:34

(İSTANBUL)Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı Kaza geçiren şahıs hayatını kaybetti Pendik-Kurtköy bağlantı yolu üzerinde alt geçit olmasına rağmen otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı.

(İSTANBUL)Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

Kaza geçiren şahıs hayatını kaybetti

İSTANBUL - Pendik- Kurtköy bağlantı yolu üzerinde alt geçit olmasına rağmen otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Feci kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs hayatını kaybetti.

Olay saat 11.00 sıralarında Pendik-Kurtköy bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir şahıs alt geçit olmasına rağmen otoyolda yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Pendik istikameti üzerinde seyir halinde olan 57 ABA 275 plakalı otomobil sürücüsü Yaşar Cankur yola atlayan kişiyi fark etmeyerek şahsa çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı yabancı uyruklu kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza anında seyir halinde olan otomobil sürücü Emrah A. "Olay tam burada gerçekleşti. Yanımızda tır vardı, yola devam ediyordu. Tırdan kurtulunca benim önüme düştü. Ben arabayı otoyolda durdurmayı başarabildim fakat yanımda sol şeritte ilerleyen otomobil hızını kesemedi ve adama çarptı. Hemen yanımızda alt geçit vardı ama kullanmamış arkadaş" dedi. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı

(İSTANBUL)Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
(İSTANBUL)Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
(İSTANBUL)Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
(İSTANBUL)Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
(İSTANBUL)Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
(İSTANBUL)Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
(İSTANBUL)Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
(İSTANBUL)Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
(İSTANBUL)Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
(İSTANBUL)Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

YORUMLAR
500
Bisikletli genç kız yolun karşısına geçmek isteyen yayaya böyle çarptı Bisikletli genç kız yolun karşısına geçmek isteyen yayaya böyle çarptı Son dakika 3. sayfa: Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına araba çarptı o anlar kameraya yansıdı Son dakika 3. sayfa: Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına araba çarptı o anlar kameraya yansıdı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa (İSTANBUL)Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, 19 Mayıs'ın simgesi Bandırma Vapuru'nu saç modelini olarak resmetti
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 13:52:36. #1.13#
SON DAKİKA: (İSTANBUL)Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement