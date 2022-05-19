(İSTANBUL)Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

Kaza geçiren şahıs hayatını kaybetti

İSTANBUL - Pendik- Kurtköy bağlantı yolu üzerinde alt geçit olmasına rağmen otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Feci kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs hayatını kaybetti.

Olay saat 11.00 sıralarında Pendik-Kurtköy bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir şahıs alt geçit olmasına rağmen otoyolda yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Pendik istikameti üzerinde seyir halinde olan 57 ABA 275 plakalı otomobil sürücüsü Yaşar Cankur yola atlayan kişiyi fark etmeyerek şahsa çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı yabancı uyruklu kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza anında seyir halinde olan otomobil sürücü Emrah A. "Olay tam burada gerçekleşti. Yanımızda tır vardı, yola devam ediyordu. Tırdan kurtulunca benim önüme düştü. Ben arabayı otoyolda durdurmayı başarabildim fakat yanımda sol şeritte ilerleyen otomobil hızını kesemedi ve adama çarptı. Hemen yanımızda alt geçit vardı ama kullanmamış arkadaş" dedi. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı