3 TIR, 5 OTOMOBİL ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI - Son Dakika
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3 TIR, 5 OTOMOBİL ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI

19.03.2022 17:39

ERZİNCAN'da 3 TIR ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı.

ERZİNCAN'da 3 TIR ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Erzincan- Erzurum karayolu otobüs terminal kavşağı alt geçitte meydana geldi. Kar yağışı ve soğuk sebebiyle buzlanma meydana gelen alt geçitti, 5 otomobil ile 3 TIR zincirleme kazaya karıştı. Yaralanan olmadığı mazada Erzincan-Erzurum karayolu otobüs terminal kavşağı alt geçidi 2 saat trafiğe kapandı.

Kazada İran plakalı bir TIR'da bulunan plastik hammaddesi karayoluna döküldü. Bölgeye çağrılan çekiciler vasıtasıyla alt geçitte hasar gören araçların çekilmesi için çalışma başlatıldı.(DHA)

3 TIR, 5 OTOMOBİL ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI
3 TIR, 5 OTOMOBİL ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI
3 TIR, 5 OTOMOBİL ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI
3 TIR, 5 OTOMOBİL ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI
3 TIR, 5 OTOMOBİL ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI
3 TIR, 5 OTOMOBİL ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI
3 TIR, 5 OTOMOBİL ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI
3 TIR, 5 OTOMOBİL ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI
3 TIR, 5 OTOMOBİL ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI
3 TIR, 5 OTOMOBİL ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI

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Kaynak: DHA

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