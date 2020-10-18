Alt geçitte aracıyla mahsur kalan taksi sürücüsü kurtarıldı - Son Dakika

Maltepe'de sağanak nedeniyle su basan alt geçitte aracıyla mahsur kalan taksi sürücüsü kurtarıldı.
Büyükbakkalköy Mahallesi'nde taksi sürücüsü Mehmet Albayrak, aracıyla seyir halindeyken Çiftlik Yolu üzerinde bulunan bir alt geçitten geçmek istedi. Albayrak, yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte aracıyla mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İBB ekipleri sevk edildi.
Aracında bir süre yardım bekleyen sürücü, olay yerine gelen kepçe yardımıyla kurtarılırken, aracı vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
- Kaynak: AA
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