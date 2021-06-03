Alt geçitte beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinde incelemelerini tamamlayan polis ekipleri, devrilen beton mikserini bulunduğu yerden kaldırdı.

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