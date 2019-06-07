Alt geçitte intihar girişimini polis engelledi
28 dakika önce
Malatya'da alt geçitte intihar girişiminde bulunan kadın, polis ekiplerince ikna edilip, indirildi.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:53 Kaynak: İHA
'da alt geçitte intihar girişiminde bulunan kadın, polis ekiplerince ikna edilip, indirildi.
Olay, Battalgazi
kavşağı üzeride bulunan alt geçitte meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; ailevi sorunları nedeni ile alt geçit korkuluklarına çıkan bir kadın polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bir süre görüştükleri kadını ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.
Alt geçitten indirilen kadın, olay yerine gelen yakınları tarafından hastaneye götürüldü. - MALATYA
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