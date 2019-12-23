Alt geçitte virajı alamayan otomobil, bariyerlere çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alt geçitte virajı alamayan otomobil, bariyerlere çarptı - Son Dakika

Alt geçitte virajı alamayan otomobil, bariyerlere çarptı

6 saat önce

Kayseri'de alt geçitten çıkarken virajı alamayan otomobil bariyerlere çarptı.

Alt geçitte virajı alamayan otomobil, bariyerlere çarptı, System.String[]

Kayseri'de alt geçitten çıkarken virajı alamayan otomobil bariyerlere çarptı.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan Gültepe Alt Geçidinde meydana gelen kazada, 06 BDY 738 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Araç sürücüsünün yaralanmadığı kazada, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.


Kazada kullanılamaz hale gelen araç çekici ile kaldırılırken, polis ekipleri alt geçitte güvenlik önlemi alarak trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:22 Kaynak: İHA
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