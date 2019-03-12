Son Dakika Haberleri: Alt Geçitte Yürüyen Kadına Otomobil Çarptı: 1 Ölü

Alt Geçitte Yürüyen Kadına Otomobil Çarptı: 1 Ölü

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde alt geçitte otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alt Geçitte Yürüyen Kadına Otomobil Çarptı: 1 Ölü, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde alt geçitte otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 20 GC 451 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı üzerinde İstasyon Kavşağı'nda bulunan alt geçitte seyir halindeyken önüne çıkan kimliği belirlenemeyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının cesedi polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre kapatıldı. Polis ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve alt geçide girme sebebi henüz belirlenemeyen kadının 50-60 yaşlarında olduğu bildirildi.

(Ali İbileme - Osman Başpınar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:46 Kaynak: İHA

Denizli, Merkezefendi, Güncel
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