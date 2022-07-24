Alt geçitte zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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Alt geçitte zincirleme kaza: 1 yaralı

24.07.2022 20:33

- Alt geçitte zincirleme kaza: 1 yaralı Malatya'da alt geçitte meydana gelen 5 araçlı zincirleme kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza nedeniyle Elazığ istikametinde trafik kilitlendi.

- Alt geçitte zincirleme kaza: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da alt geçitte meydana gelen 5 araçlı zincirleme kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza nedeniyle Elazığ istikametinde trafik kilitlendi.

Kaza, 19.00 sularında Çevre Yolu Adliye Kavşağı mevkiindeki alt geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinden gelerek Elazığ istikametine seyir halinde olan bir aracın trafiğin yavaşlaması nedeniyle aniden frene basması sonucu 5 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahsın hastaneye kaldırıldığı kazada Elazığ istikametinde trafik kilitlenirken, kazaya karışan araçların bulundukları yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Tragger, Malatya, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alt geçitte zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alt geçitte zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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