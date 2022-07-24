Kaza, 19.00 sularında Çevre Yolu Adliye Kavşağı mevkiindeki alt geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinden gelerek Elazığ istikametine seyir halinde olan bir aracın trafiğin yavaşlaması nedeniyle aniden frene basması sonucu 5 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Tragger, Malatya, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alt geçitte zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika

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