Alt geçitteki su tahliye kanalına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - AFYONKARAHİSAR - Son Dakika

Afyonkarahisar'da su tahliye kanalına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Rauf Denktaş alt geçidinden geçen bir vatandaş, duvardan kedi sesi geldiğini fark etti.

Vatandaş, alt geçit duvarlarında yaptığı incelemede sesin su tahliye kanallarından geldiğini ve içerisine bir kedinin sıkıştığını gördü.

Kendi imkanlarınca kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonrası su tahliye kanalına sıkışan kedi kurtarıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne götürülen kedi, ihtiyaçları giderildikten sonra bahçedeki kulübeye yerleştirildi.