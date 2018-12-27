Alt Güvenlik Komite Toplantısı İran'da Gerçekleşti
2 saat önce
Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti sınır illeri arasındaki 87. Alt Güvenlik Komite toplantısı İran'ın Maku şehrinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyeti
ile İran
İslam Cumhuriyeti sınır illeri arasındaki 87. Alt Güvenlik Komite toplantısı İran'ın Maku şehrinde gerçekleşti. Iğdır
Valisi Enver Ünlü ve Ağrı
Valisi Süleyman Elban
'ında yer aldığı Türkiye heyeti, Maku Fermandarı Şahin Alizadeh başkanlığındaki İran heyeti ile Maku Valiliğinde bir araya geldi.
İki ülkenin müşterek sınırlarındaki güvenlik konularının görüşüldüğü toplantıda konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, "komşu ve dost İran İslam Cumhuriyeti devleti serhat şehriniz Maku'da gerçekleşen bölgemizin asayiş ve refahı için önem arz eden 87. Alt Güvenlik Toplantısına iştirak etmemizden dolayı memnuniyetimi belirtiyorum. Müşterek sınırlarımızda güven, asayişin ve terörle mücadelenin aynı kararlılıkla iki ülke sınır güvenlik görevlilerimizce sağlanacağına olan inancımı dile getiriyor ve iki ülke arasındaki mevcut güvenlik tedbirleri ve terörle mücadelenin artarak devam etmesini diliyorum" dedi. - IĞDIR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:09 Kaynak: İHA
Selçuk Bayraktar, Pilot Koltuğuna Oturup Hava Aracı Kullandı!
Türkiye'ye Kaçak Yollarla Geçmeye Çalışan Mültecileri Ölümden Jandarma Kurtardı
Köprü ve Otoyollardan Devlete Para Yağdı
Yapımı Devam Eden Yusufeli Barajı Nedeniyle Sular Altında Kalacak Olan Yusufeli İlçesi 7. Kez Taşınacak