Alt ıslatma problemine homeopati önerisi - Son Dakika

Alt ıslatma problemine homeopati önerisi

09.03.2021 09:51
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Alt ıslatma probleminin 5 yaşında yüzde 15 ila 20 civarında görüldüğüne dikkat çeken Fitoterapi Uzmanı Dr. Serhat Koran, bu problemin çözümü için homeopatik tedavi önerisinde bulundu.

Alt ıslatma probleminin 5 yaşında yüzde 15 ila 20 civarında görüldüğüne dikkat çeken Fitoterapi Uzmanı Dr. Serhat Koran, bu problemin çözümü için homeopatik tedavi önerisinde bulundu. Koran, "Homeopatik tedavide sadece çocuğun gece altına ıslatmasına odaklanılmaz, çocuğun anne karnındaki dönemden başlayarak büyüme, gelişme ve çevresiyle karşı olan davranışları da ele alınarak bir bütün olarak tedavi değerlendirilir" dedi.

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden Fitoterapi Uzmanı Dr. Serhat Koran, çocuklarda alt ıslatma problemine karşı homeopati tedavisinin uygulanabileceğini söyledi. Enürezis nokturna hastalığının 5 yaşından büyük çocuklarda uykuda istemsiz olarak yatağa ya da giysilerine idrar kaçırma olarak tarif edildiğini belirten Koran, "5 yaşında yüzde 15 ila 20 civarında görülen enürezis nokturnanın yaş ilerlemesiyle sıklığı azalmakla olup 10 yaşında yüzde 7 civarında görülmektedir. Çocukların yüzde 97'sinde belirgin bir patolojik neden olmayıp psikolojik temelli sorunlar akla gelmektedir. Geriye kalan küçük bir kısmı ise mesane fonksiyon bozuklukları ve Antidiüretik hormon (ADH) gibi bazı hormonal sorunlar oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.

"ÇOCUĞUN TÜM GELİŞİM SÜRECİ DEĞERLENDİRİLİR"

Homeopatinin Alman kökenli bir geleneksel tıp yöntemi olup halen dünyada en çok tercih edilen tedavi şekli olduğuna işaret eden Dr. Koran, şöyle devam etti:

"Homeopati tedavisinde hasta bir bütün olarak ele alınır. Hasta ile yapılan yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrasında kişiye özel remedi dediğimiz bir ilaç düzenlenir. Bu ilaç bitki, mineral ve canlı dokulardan oluşan doğal maddelerden üretildiği ve sulandırma yöntemiyle hazırlandığı için tüm yaş gruplarında güvenle kullanılabilmektedir. Homeopatik tedavide sadece çocuğun gece altına ıslatmasına odaklanılmaz, çocuğun anne karnındaki dönemden başlayarak, diş çıkarma, yürüme ve konuşma zamanı, çocuğun büyüme ve gelişme süreci, çocuğun anne, baba, kardeşlerine karşı olan tutum ve davranışları, yaşıtlarıyla olan iletişim sorunları da ele alınarak bir bütün olarak tedavi değerlendirilir. Hem çocuğu daha iyi tanıma hem de diğer aile fertlerini değerlendirme adına enürezis nokturnalı çocuklarda aile fertleri beraber değerlendirilir."

"BÜTÜN OLARAK İYİLEŞME SAĞLANIR"

Dr. Koran, değerlendirmelerini şu şekilde sürdürdü:

"Homeopatik tedavi bütüncül bir tedavi olduğu için iyileşmenin tanımı; tam bir iyilik hali olmasıdır. Bir başka ifadeyle eğer varsa çocuktaki dikkat eksikliği, hırçınlık, anksiyete gibi psikolojik sorunlardan astım, kabızlık ya da cilt hastalıkları gibi fiziksel şikayetlerine kadar tam bir iyileşme beklenmektedir. Çünkü homeopatide insan bir bütün olarak düşünülür. Çocuktaki farklı hastalıkların temelinde aynı sorun olabileceği gibi var olan bir hastalığın temelinde başka bir sorun ya da psikolojik bir temel de olabilmektedir."


Alt ıslatma problemine homeopati önerisi

İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Alt ıslatma problemine homeopati önerisi - Son Dakika


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