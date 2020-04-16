Alt lig kulüpleri destek bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Alt lig kulüpleri destek bekliyor - Son Dakika Spor

Alt lig kulüpleri destek bekliyor

6 saat önce

Spor hukuku uzmanı Avukat Erkan Behçet Arıkan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun acil eylem planı ile alt liglerdeki kulüplere ve futbolculara destek olması gerektiğini söyledi.

Alt lig kulüpleri destek bekliyor, System.String[]

Spor hukuku uzmanı Avukat Erkan Behçet Arıkan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun acil eylem planı ile alt liglerdeki kulüplere ve futbolculara destek olması gerektiğini söyledi.


Aralık ayında Çin'de başlayan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını futbolu da vurdu. Mart ayının ortasında liglere verilen aranın ardından kulüplerin birçok gelir kalemi ortadan kalkarken, özellikle alt liglerdeki kulüpler ekonomik krize girdi. Spor hukuku uzmanı Avukat Erkan Behçet Arıkan, futbol dünyasında son günlerde yayıncı kuruluşun Süper Lig kulüplerine ödeme yapmamasının konuşulduğunu ancak, alt liglerde kaos ve karmaşanın daha büyük olduğunu belirtti.


Koronavirüs salgınının alt liglere etkisinin daha baskın ve yıkıcı olacağını belirten Arıkan, "Alt liglerdeki kulüplerin yayın, reklam, sponsorluk, bilet ve ürün geliri Süper Lig takımlarına oranla çok daha zayıftır. Süper Lig takımları salgın sonrası bahsettiğimiz gelirlere yeniden kavuşarak toparlanacakken alt lig takımları ise asıl sıkıntıyı bu süreçte çekeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.


Maaş ve taksitler nasıl ödenecek


Alt liglerdeki kulüplerin en büyük gelir kalemlerinden birinin beraberlik ve galibiyet halinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldıkları para olduğunu ifade eden Av. Erkan Behçet Arıkan, "Liglerin tatil edildiği bu süreçte kulüplerimiz bu gelirden tamamen mahrum kaldı. Maçlar oynanmadığı için hasılat ve reklam gelirleri de sıfıra indi. Burada kulüpler federasyon desteği veya banka desteğine ya da belediye desteğine muhtaç duruma düşecektir. Ancak bu ödemelerin ne zaman geleceği belli olmadığından futbolcu ve çalışanların mağdur olma ihtimali yüksektir. Böyle bir durumda bankalar, kulüp alacaklıları ve futbolcular kulüpten alacaklarını almak için adeta sıraya girecek ve futbol kulüpleri ekonomik dar boğaza girecek ve belki iflasın eşiğine geleceklerdir. Burada futbolcuların ve kulüp personelinin asgari ihtiyaçlarının karşılanması için federasyon ve kulüpler görüşerek çözüm aramalıdır. Yüksek maliyetli futbolcu ve personelden indirim talep edilmesi istenebilir" dedi.


Acil eylem planı


Arıkan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun acil olarak kulüplerle görüşerek futbolculara asgari ödeme yapılması konusunda öneride bulunması gerektiğini ifade etti. TFF'nin gerekirse kendi bütçesinden


kulüpleri desteklemesi gerektiğini belirten Av. Erkan Behçet Arıkan ödeme güçlüklerinin ortadan kaldırılmasının şart olduğunu söyledi. Kulüplerin futbolcuya ödeme yapmaması halinde oyuncuların elindeki hakları kullanabileceğini vurgulayan Arıkan, "Futbolcu kulübüne ve TFF'ye önce ihtar çekip, ardından sözleşmede belirtilen sürede yine ödeme yapılmaması halinde dilerse sözleşme fesih hakkını kullanabilir. Bunun önünde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Malumdur ki futbolcu ödemelerinin yapılmaması hali TFF mevzuatına göre kulüplere bir para cezası kesilmesini gerektirmektedir. Ancak ödeme yapmama sebebiyle TFF tarafından kulüplere kesilme ihtimali olan para cezalarının bu dönemde işleme alınmaması gerektiği kanaatindeyiz" şeklinde konuştu.


"Sözleşmeler revize edilmeli"


Korona virüs salgını ile ortaya çıkan durumun futbolcuların sözleşmelerinin revize edilmesini gündeme getirdiğini belirten Av. Erkan Behçet Arıkan, "İçinde bulunduğumuz süreç Türk Borçlar Kanunu gereğince sözleşmelerin tamamı veya bir kısmında yeniden düzenleme yapılmasını gerektiren bir 'mücbir sebep' halidir. Dolayısı ile kulüpler bu mücbir sebep halini gerekçe göstererek futbolcu ve kulüp personelinin kazancında indirime gitmek veya ödemeden kaçınma eğiliminde olacaklardır. Bu tamamen futbol emekçilerinin takdirinde olan süreçtir. Ancak bu sözleşme revizeleri hak kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde revize edilmelidir" dedi.


Ödeme alamayan futbolcuların öncelikle kulüplerine ve TFF'ye ihtar çekmeleri gerektiğini ifade eden Arıkan, kulüplerin her şartta futbolcu sözleşmelerinde yer alan yasal süre içerisinde finansal yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğunu ifade ederek, "Kulüpler ödeme yapmadığı takdirde futbolcunun sözleşmesinden doğan fesih hakkını kullanabilir ve haklarını Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda arayabilir. Eğer futbolcunun sözleşmesinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu maddesi yoksa iş mahkemelerine müracaat edilebilir. Futbolcular bunun devamında doğrudan FIFA'ya başvurabilir" diye konuştu. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 05:08 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından koronavirüs salgınına karşı hükümete 6 maddelik çağrı yaptı 96 yaşında koronavirüsü yenen Kasım dedenin formülü: Doğal beslen, sigara içme, uykuna dikkat et Denizli'de demircilik yapan baba-oğul, unutulmaya yüz tutan mesleği devam ettirmeye çalışıyor Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak Alanyaspor, Love için Beşiktaş'ın tazminat ödeyeceği iddialarını yalanladı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı         
23:23
Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor         
22:56
DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı         
22:51
Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü         
22:50
Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim         
22:48
Kalın, Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu         
22:23
PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek         
21:55
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi         
21:52
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı         
21:45
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı         
21:30
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti         
21:18
Kadıköy'de müzisyenler, evlerinden çıkamayan komşularına terasta dansözlü konser verdi Kadıköy'de müzisyenler, evlerinden çıkamayan komşularına terasta dansözlü konser verdi         
21:07
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi         
21:01
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı         
20:46
Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin         
20:29
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak         
20:29
Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi         
19:37
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi         
19:33
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi         
19:23
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor         
19:14
İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi         
19:13
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı         
19:11
Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim         
19:03
Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı         
19:02
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı         
18:59
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı         
18:41
Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor         
18:40
Son Dakika: Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı         
18:37
Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler         
18:33
Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı         
18:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 23:35:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alt lig kulüpleri destek bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]