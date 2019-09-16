Bilecik'te düzenlenen Alt Minik Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi. Bilecikli sporcu Mustafa Kozpınar 31 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.



İstasyon Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda 51 ilden 389 sporcunun katıldığı organizasyonda ter döken miniklerin mücadelesinde 31 kiloda Bilecikli sporcu Mustafa Kozpınar, 32.5 kiloda Mersin'den Hicri Yeşilyurt, 34 kiloda Bayburt'tan Bilal Güçlü, 35.5 kiloda Kocaeli'den Uğur Taşpınar, 37 kiloda Sakarya'dan Enes Uysal, 38.5 kiloda Ağrı'dan Abdullah Ömer Gökçe rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.



40 kiloda Kocaeli'den Batuhan Nazmi Özbay, 42.5 kiloda Trabzon'dan Mustafa Ömer Şahin, 43 kiloda Trabzon'da Hasan İbrahim Çolak, 44.5 kiloda İstanbul'dan Mustafa Çelikten, 46 kiloda Balıkesir'den Murat Göcer, 48 kiloda Erzincan'dan Davut Saydam, birinciliği elde etti. 50 kiloda Bursa'dan Hüseyin Babat, 52 kiloda Sakarya'dan Mırza Aktaş, 54 kiloda Trabzon'dan Ahmet Metehan Zehir, 56 kiloda Mersin'den Samet Sevsere, 59 kiloda Trabzon'dan Polat Bekar ve 62 kiloda Aydın'dan Emir Samed Topçu ile 65 kiloda Kocaeli'nden Enes Koroğlu da rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.



Dereceye giren sporculara madalyalarını Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız verdi. - BİLECİK