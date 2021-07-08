ALT YAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 07 Temmuz 2021, 22: 13 - Son Dakika

İlçemizin sağlam ve sağlıklı bir alt yapıya sahip olabilmesi için Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ekiplerimiz 4 Eylül Mahallesi'nde başlattığı yeni yağmur suyu hattı ve kanalizasyon hattı yapım çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda çeşitli nedenlerle meydana gelen hat arızaları da ivedilikle gideriyor. Yağmur suyu hattı ile özellikle yağışlı havalarda meydana gelen sel ve tortu birikmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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İlçemizin sağlam ve sağlıklı bir alt yapıya sahip olabilmesi için Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ekiplerimiz 4 Eylül Mahallesi'nde başlattığı yeni yağmur suyu hattı ve kanalizasyon hattı yapım çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda çeşitli nedenlerle meydana gelen hat arızaları da ivedilikle gideriyor. Yağmur suyu hattı ile özellikle yağışlı havalarda meydana gelen sel ve tortu birikmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.