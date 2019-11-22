Son Dakika Haberleri: Alt yapı çalışmaları Kiremitocağında sürüyor
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Alt yapı çalışmaları Kiremitocağında sürüyor

6 saat önce

Düzce Belediyesi kent merkezi ve çevresinde alt yapı eksiklerini gidermeye devam ediyor.

Alt yapı çalışmaları Kiremitocağında sürüyor, System.String[]

Düzce Belediyesi kent merkezi ve çevresinde alt yapı eksiklerini gidermeye devam ediyor.


Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve çevresinde alt yapı eksiklerini gidermek üzere çalışmalarına devam ediyor. Kiremitocağı Mahallesinde yağmur suyu hattı döşeyen ekipler, mahallelerde yetersiz kalan noktaların yaklaşan kış mevsimi öncesinde ihtiyacı karşılaması açısından büyük bir özenle yeni hatların yapımını sürdürüyor. Yağmur hatlarının sorunsuz şekilde işlemesi ve sorunlu bölgelerde kalıcı çözüm sağlanması açısından belirlenen yatırım planı çerçevesinde çalışmalar muhtelif mahallelerde devam edecek. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:37 Kaynak: İHA
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