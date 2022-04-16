Alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi - Son Dakika
Üye Girişi

Alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi

16.04.2022 12:21
Alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi. Elektrik kablolarının zarar görmesi ile de ufak çaplı çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Olay, Çınarlı Mahallesi Türkmen Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSU ekiplerinin alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi. Elektrik kablolarının zarar görmesi ile de ufak çaplı yangın meydana geldi. İhbarla olay yerine itfaiye, gaz ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, doğalgazı keserek incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri ise ufak çaplı yangını söndürdü.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi
Alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi
Alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi

YORUMLAR
500
Çat'ta değişim ve dönüşüm devam ediyor Çat'ta değişim ve dönüşüm devam ediyor

Doğalgaz, Kocaeli, Türkmen, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi - Son Dakika


Son Dakika
12:29 Önce boşandığı karısının aracına çarptı, sonra yakalayıp bıçakladı, en son kanlı halde sokakta sürükledi
12:24 Muhammet'in ölümüne neden olan alkollü sürücü, 5 yıl hapisle tahliye edildi! Acılı anne: Evladımın bedeli sadece 6 ay hapis mi?
12:13 AK Parti sözcüsü "metro çalışması durdu" dedi, Tunç Soyer şantiyeyi görüntülü aradı ve salona yansıttı
12:10 Eşini 34 kez bıçaklayarak öldürdü, cinayeti işlediği evi yaktı: Mahkemede "birbirimizi seviyorduk" dedi
11:47 Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu
11:37 Nejat İşler "ayakta duramıyordu" haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi: Siz ayakta duramıyorsunuz!
11:34 Nevşehir'de gazeteciler turizm haftası etkinliklerine alınmadı
11:32 Rıdvan Dilmen "kanatta oynamamalı, o bir 10 numara" demişti ama Arda Güler'e Göztepe maçında kanat yolu görünüyor
11:29 6'lı masa yeni Seçim Yasası'na nasıl hazırlanıyor? Sağ seçmeni kaybetmemek için "ittifak içinde ittifak" formülü devrede
10:53 MHP milletvekillerinden Bahçeli'ye "mesaj" türünde paylaşımlar: İhracı istenen Baki Ersoy'la fotoğraf çekip paylaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 12:36:45. #1.11#
SON DAKİKA: Alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement