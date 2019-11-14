Son Dakika Haberleri: Alt yapı çalışmaları sırasında göçük: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Alt yapı çalışmaları sırasında göçük: 1 yaralı - Son Dakika

Alt yapı çalışmaları sırasında göçük: 1 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da alt yapı çalışmaları esnasında meydana gelen göçükte 1 kişi yaralandı.

Alt yapı çalışmaları sırasında göçük: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da alt yapı çalışmaları esnasında meydana gelen göçükte 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi 17126 Sokak'ta Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından yapılan alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Belediye işçisi Emin Rençber göçük altında kaldı. Arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Rençber, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Emin Rençber'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:39 Kaynak: İHA
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