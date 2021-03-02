Alt yapı çalışmalarında tarihi eser kalıntıları bulundu - Son Dakika

Alt yapı çalışmalarında tarihi eser kalıntıları bulundu

02.03.2021 17:14

- Alt yapı çalışmalarında tarihi eser kalıntıları bulundu İSKİ'nin alt yapı çalışmaları durduruldu Arkeologlar bölgede inceleme çalışmalarına başladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren İSKİ ekipleri, Düzce'nin Darıcı Mahallesi'nde kazı çalışmaları sırasında tarihi...

- Alt yapı çalışmalarında tarihi eser kalıntıları bulundu

İSKİ'nin alt yapı çalışmaları durduruldu

Arkeologlar bölgede inceleme çalışmalarına başladı

DÜZCE - İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren İSKİ ekipleri, Düzce'nin Darıcı Mahallesi'nde kazı çalışmaları sırasında tarihi eser kalıntılarına rastlandı. Çalışmalar durdurulurken, Düzce Müze Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kazı alanında inceleme çalışması başlattı.

Düzce'den İstanbul'a su götürülme çalışmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Düzce'de alt yapı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinden Cumayeri ilçesine kadar alt yapıda boru döşeme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar kapsamında Düzce'de uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren İSKİ ekipleri, Düzce'nin Darıcı Mahallesi'nde ki alt yapı kazısı esnasında tarihi kalıntılar tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarihi kalıntıların çıktığı bölgede tutanak tutarak, durumu Düzce Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen müze müdürlüğüne bağlı arkeologlar kazı çalışmasını durdurarak, çıkan kalıntılar için inceleme başlattı. Kalıntıların çıktığı alan şeritler ile çevrilirken, ince kazı çalışmaları da başlatıldı.

"Tarihi kalıntılar çıkınca kazıyı durdurduk"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına İSKİ olarak bölgede alt yapı çalışmaları yaptıklarını dile getiren İSKİ harita teknikeri Emre Karaduman, "Kaynaşlı'dan Cumayeri ilçesine kadar melen havza koruma projesi olarak alt yapı çalışmamız var. Şu anda Darıcı Mahallesi'ndeyiz. Buradaki kazı çalışmaları esnasında tarihi kalıntılar meydana çıktı. Bu nedenden dolayı müze müdürlüğü tarafından kazı çalışması durduruldu. Şu anda çıkan tarihi eserlerin incelenmesi için çalışmalar yapılıyor. İncelemeler tamamlandıktan sonra biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu anda İSKİ olarak çalışmalarımızı diğer noktalarda devam ettiriyoruz. Tarihi eser olarak diğer noktalarda bir şey çıkmadı. Sadece burada bir tarihi eser kalıntısı ortaya çıktı. Burada ki çalışmalarda müze müdürlüğü tarafından durduruldu. Bunun neticesinde buradaki çalışmalarımıza da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kültür Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye gönderilecek uzmanlar ile birlikte tarihi eser kalıntılarında incelemelerin de devam edeceği öğrenildi.

Alt yapı çalışmalarında tarihi eser kalıntıları bulundu
Alt yapı çalışmalarında tarihi eser kalıntıları bulundu
Alt yapı çalışmalarında tarihi eser kalıntıları bulundu
Alt yapı çalışmalarında tarihi eser kalıntıları bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kaynaşlı, Düzce, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Alt yapı çalışmalarında tarihi eser kalıntıları bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı İhbarda bulunan kadına yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı Son dakika: Enflasyon şubat ayında yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 oldu Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la yaptığı görüşmede duvardaki tablolar dikkat çekti İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti         
11:25
Hasan Can Kaya, Konuşanlar'la Exxen'deki diğer programlardan daha fazla izlendi Hasan Can Kaya, Konuşanlar'la Exxen'deki diğer programlardan daha fazla izlendi         
11:00
Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı         
10:42
Martta kiralara en fazla yüzde 12,81 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Martta kiralara en fazla yüzde 12,81 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı         
10:33
Bilim Kurulu üyesi Bilim Kurulu üyesi "Ön çalışmalar var" deyip duyurdu: Kısıtlama saatleri değişebilir         
10:04
CNN Türk canlı yayınında hakaretler havada uçuştu, sunucu ara vermek zorunda kaldı CNN Türk canlı yayınında hakaretler havada uçuştu, sunucu ara vermek zorunda kaldı         
09:59
Bülent Ersoy'a tepkiler devam ederken bu sefer de Gülşah Saraçoğlu kürk giydi Bülent Ersoy'a tepkiler devam ederken bu sefer de Gülşah Saraçoğlu kürk giydi         
09:50
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi         
09:30
İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti         
09:15
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Bilim Kurulu üyesinden normalleşme uyarısı: İllerdeki vakalar artarsa iki haftayı beklemeye gerek yok, hemen kapatılabilir Bilim Kurulu üyesinden normalleşme uyarısı: İllerdeki vakalar artarsa iki haftayı beklemeye gerek yok, hemen kapatılabilir         
09:03
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı         
00:31
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Köylülerin 'Yerli Elon Musk' dediği maden işçisi bu kez de traktör yaptı Köylülerin 'Yerli Elon Musk' dediği maden işçisi bu kez de traktör yaptı         
09:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 11:37:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alt yapı çalışmalarında tarihi eser kalıntıları bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei