Alt yapı çalışmasında doğalgaz hattı çatlayınca 80 daire sokağa döküldü - Son Dakika

Alt yapı çalışmasında doğalgaz hattı çatlayınca 80 daire sokağa döküldü

09.11.2020 22:37

Alt yapı çalışmasında doğalgaz hattı çatlayınca 80 daire sokağa döküldü Evinde gaz kokusundan rahatsız olan panikle kendini sokağa attı Doğal gaz hattındaki sızıntı nedeniyle binalar hızla boşaltıldı Can havliyle kendini sokağa atarken tavşanını yanına aldı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde alt...

Alt yapı çalışmasında doğalgaz hattı çatlayınca 80 daire sokağa döküldü

Evinde gaz kokusundan rahatsız olan panikle kendini sokağa attı

Doğal gaz hattındaki sızıntı nedeniyle binalar hızla boşaltıldı

Can havliyle kendini sokağa atarken tavşanını yanına aldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde alt yapı çalışması sırasında doğalgaz hattının zarar görmesi sonrasında yayılan gaz nedeniyle çevredeki binalar boşaltıldı. Sokağa dökülen vatandaşların yaşadığı panik, ekiplerin gazı kesmesi sonucu sona erdi.

Olay akşam saatlerinde Körfez Fatih Mahallesi Onurlu Sokak üzerindeki devam eden alt yapı çalışmaları sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alt yapı çalışması esnasında yaşanan toprak kayması nedeniyle doğalgaz boru hattına çatlak meydana geldi. Alt yapı çalışmasının sona ermesi sonrasında çatlayan hattan sızan gazdan etkilenen çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, doğal gaz boru hattının çatladığı tespit etti.

Tespitin ardından çatlak olan hatta yakın konumdaki 5 binada bulunan 80 daire ve çevresindeki binalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Daha sonra olay yerine gelen gaz dağıtım şirketi görevlileri hattaki gazı keserek vatandaşların yaşadığı paniğe son verdi. Hatta meydana gelen çatlağın, alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında onarılarak bölgeye yeniden gaz verileceği bildirildi.

Öte yandan gaz sızıntısı sırasında evlerinden tahliye edilen bir ailedeki çocuk ise evde beslediği tavşanını da yanına alarak dışarı çıktı. Güvenli bölgede ekiplerin çalışmasını izleyen küçük çocuk, kucağına aldığı 'Dilber' adlı tavşanı ile çalışmaların sona ermesinin ardından evine geri döndü.

Alt yapı çalışmasında doğalgaz hattı çatlayınca 80 daire sokağa döküldü
Alt yapı çalışmasında doğalgaz hattı çatlayınca 80 daire sokağa döküldü
Alt yapı çalışmasında doğalgaz hattı çatlayınca 80 daire sokağa döküldü
Alt yapı çalışmasında doğalgaz hattı çatlayınca 80 daire sokağa döküldü
Alt yapı çalışmasında doğalgaz hattı çatlayınca 80 daire sokağa döküldü
Alt yapı çalışmasında doğalgaz hattı çatlayınca 80 daire sokağa döküldü

Fatih Mahallesi, Doğalgaz, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alt yapı çalışmasında doğalgaz hattı çatlayınca 80 daire sokağa döküldü - Son Dakika


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