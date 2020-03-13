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Alt yapı faaliyetlerine ara verildi
6 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, yeni tip korona virüs (covid-19) salgınına karşı bütün branşlarda alt yapı faaliyetlerine ara verdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:37 Kaynak: İHA
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, yeni tip korona virüs (covid-19) salgınına karşı bütün branşlarda alt yapı faaliyetlerine ara verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda alınan tedbir kararları doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü virüsün yayılımının önlenmesi amacıyla altyapı faaliyetlerine ara verdi. Sporcular, sporcu aileleri, antrenörler ve kulüp personelinin, sağlığını ve güvenliğini korumak adına 21 branşta yapılan altyapı çalışmalarına 23 Mart Pazartesi gününe kadar ara verdi. - BURSA
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