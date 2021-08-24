ALT YAPISI BİTEN SOKAKLARDA - Son Dakika
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ALT YAPISI BİTEN SOKAKLARDA

24.08.2021 18:37
ALT YAPISI BİTEN SOKAKLARDA

ALT YAPISI BİTEN SOKAKLARDAASFALT VE KALDIRIM ÇALIŞMASIHendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 2037 nolu sokağın ardından alt yapı çalışmasının tamamlandığı Servetiye Caddesi 2113 numaralı sokakta başlatılan kaldırım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

ALT YAPISI BİTEN SOKAKLARDA

ASFALT VE KALDIRIM ÇALIŞMASI

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 2037 nolu sokağın ardından alt yapı çalışmasının tamamlandığı Servetiye Caddesi 2113 numaralı sokakta başlatılan kaldırım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Babaoğlu etap etap sokak sokak, çalışmalar tamamlandıkça sorunların ortadan kalkacağını söyledi.

ETAP ETAP SOKAK SOKAK

Hendek Belediyesi tarafından Yenimahalle'nin kuzey sokak ve caddelerini kapsayan yağmur suyu alt yapı çalışmaları sırasıyla tamamlanmaya devam ediyor. Büyükdere mahallesi bağlantısıyla deşarj yapılmak üzere D100 kenarına inşa edilen kolektörün ardından, cadde ve sokaklarda hızlı bir şekilde büz döşeme işlemleri başlatılmıştı. Daha önceden bulunan büzler bağlantılarla aktif hale getirildi. Çalışmaların tamamlandığı yerlerde yağmur suyu hatlarının bağlantıları, ızgaraları ve yol bakımları başladı.

O SOKAKTA GECE ÇALIŞMASI

2037 numaralı sokağın asfaltlanmasının ardından alt yapının tamamladığı yerlerden biri olan Servetiye Caddesi 2113 numaralı sokakta ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Alt yapının tamamlandığı yerlerde mazgal montajı, yaya yolu kaldırımları ve asfalt çalışmalarını bekletmeden başlattık. Büz döşenip deşarj için alt yapı bağlantıları tamamlanan tüm sokaklarımızda önce ızgara ardından asfalt yapıyoruz. Yaya yolu olmayan sokaklarımızı da bu işlemlerden sonra yaya yoluna kavuşturuyoruz" dedi.

YOĞUN ÇALIŞMA VAR

Ekiplerin çalışmalarını anbean takip eden Başkan Babaoğlu, " Ekiplerimiz mesai gözetmeksizin yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Daha önceden ifade ettiğim gibi Yenimahalle'nin kuzey sokak ve caddelerinde yağmur suyu tahliyelerini sağlayacak alt yapı yatırımlarını kısa zamanda tamamlamak istiyoruz. Çalışma yapılan alanlarda işlemler tam olarak bitmediği sürece yol bakımı yapamayız. Vatandaşlarımızdan bu noktada biraz daha sabır rica ediyorum. Sorunları güçlü bir şekilde kalıcı çözümlerle aşıyoruz" diye konuştu.

EKİPLER ŞUAN NEREDE NE YAPIYOR?

Çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapan Başkan Babaoğlu, "Büyükdere kolektörünün tamamlanmasıyla Kanuni Sultan Süleyman Caddesinden, Yıldırım Beyazıt Caddesine, 2033 ve 2009 sokaklarından geçen taşıyıcı iki kol inşa edilmişti. Bununla birlikte Yıldırım Beyazıt Caddesi bağlantıları yapılarak altyapı aktif hale getirildi. Beştepeler Caddesinde devam eden çalışmalar Servetiye Caddesinde sürecek. Şuan ekiplerimiz alt yapı tamamlanan noktalarda yol düzenlemelerinin yapılması için ızgara montajlarına yoğunlaştı" şeklinde konuştu.

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Kaynak: Habermetre

Turgut Babaoğlu, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum ALT YAPISI BİTEN SOKAKLARDA - Son Dakika

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